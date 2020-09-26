مادونا تكتب وتخرج فيلما جديدا عن حياتها ومسيرتها الفنية

لوس أنجليس– ستتولى مادونا فيلمها الجديد، الذي يدور حول مسيرتها الموسيقية الممتدة لخمسة عقود، من الألف إلى الياء، حيث ستتوى كتابة قصة الفيلم وإخراجه فضلا عن دور البطولة بالطبع.

وأكدت معامل تصوير (يونيفرسال ستوديوز) هذا المشروع الذي يستعرض سيرة الفنانة منذ وصولها في 1970 إلى نيويورك حيث انخرطت في عالم الثقافة حتى بدأت شهرتها في الانتشار.

وكشفت مادونا في بيان “هناك الكثير من القصص لم ترى بعد وهي ملهمة حقا وأفضل من يسردها هو أنا. رأيت أنه من الشيق أن اعرفكم على حياتي بصوتي ورؤيتي”.

ولم يعرف بعد موعد بدء تصوير الفيلم الجديد ولا أفراد طاقم العمل أو الممثلات اللاتي سيؤدين دور مادونا في مراحل عمرية مختلفة.

جدير بالذكر أن ألبومات مادونا بيعت منها 330 مليون نسخة حول العالم، وتعد أنجح مغنية على الإطلاق. (إفي)