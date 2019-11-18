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ماذا أنجزت الحكومة من خطتها لتحسين المستوى المعيشي للأردنيين؟ – فيديو

منذ ساعة واحدة
وسط البلد
مواطنون في منطقة وسط البلد - (الغد)

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عمان- الغد –  أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، اليوم الاثنين، عن الحزمة التنفيذية الثانية للخطة الحكومية لتحسين المستوى المعيشي للمواطن، عبر تنشيط الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار.

وقال الرزاز إن “مهمتنا أن نعمل معاً وبتشاركية حقيقية لنتمكن من تحسين الوضع المعيشي للمواطن”.

وأضاف، “نتج عن الحزمة التحفيزية الأولى زيادة بنسبة 93% في حركة قطاع العقارات خلال فترة قصيرة من تطبيق الإجراءات”.

وأشار إلى أنه “لدينا حزمة قادمة ستساهم بشكل مباشر في دعم اقتصادنا وتحسين المستوى المعيشي للأسر الأردنية وتشغيل شبابنا وشاباتنا، وهذه الحزمة ليست سوى خطوة واحدة على الطريق”.

إلى ذلك، نشرت رئاسة الوزراء “فيديوغراف” يشرح ما أنجزته الحكومة حتى الآن، من خطتها، وما تخطط لإعلانه قريبا.

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