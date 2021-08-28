لماذا تصدرت الفنانة ريم سامي مواقع التواصل الإجتماعي؟

الغد- شهد الساحل الشمالي في مصر ليلة الخميس، حفل خطوبة الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، على رجل الأعمال المصري طارق هيمن بعد قصة حب جمعتهما لمدة أشهر.

ووسط أجواء ملأتها البهجة والفرح، حضر مجموعة من الفنانين حفل زفاف ريم وطارق، من بينهم أحمد زاهر وادوارد وماجد المصري وإلهام شاهين والإعلامية المصرية بوسي شلبي وغيرهم الكثيرين.

وكانت إطلالة الفنانة ريم سامي في حفل خطوبتها متمثلة بفستان أبيض بسيط وقصير مع حذاء عال. وشعر مسندل على كتفيها يعتليه تاج مرصع بالمجوهرات.

كثيرون انتقدوا إطلالة الفنانة البسيطة، وآخرون اعجبوا بمدى بساطة وجمال الفنانة خلال حفلتها.

تميز إسم رجل الأعمال طارق هيمن ضمن المتصدرين في محركات البحث، نتيجة فضول الناس في معرفته أكثر وعن قرب.

يذكر أن طارق هيمن حفيد رجل الأعمال طارق إسماعيل، مالك مجموعة الطارق للسيارات، فهو يعمل لديه مساعد نائب في الشركة.

درس طارق الإتصالات التسويقية المتكاملة في الجامعة الامريكية في القاهرة.

وحصل على درجة الماجستير في إحدى الجامعات الكندية.

وكانت أخر أعمال الفنانة الشابة ريم سامي، دورها في مسلسل “نسل الأغراب” الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة. ولعبت خلاله دور فتاة تُدعى فاطمة.

وهنأ الكثيرين من محبيها من الوسط الفني والجمهور، متمنيين لها دوام السعادة والفرح، بعد نشرها عبر “الستوري” الخاص بها صوراً وفيديوهات لحفلتها.