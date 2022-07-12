ماذا بجعبة بايدن عشية زيارته للشرق الأوسط؟

الولايات المتحدة – قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن يرغب في استغلال زيارته للشرق الأوسط التي يبدأها اليوم الأربعاء لتعزيز الدور الأميركي في منطقة تكتسب أهمية إستراتيجية بشكل مضطرد.

واستعرض مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان -في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أول من أمس أهداف هذه الزيارة، وهي الأولى لبايدن في رئاسته، وتشمل إسرائيل وفلسطين ثم السعودية، التي سيجتمع فيها مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.

وأوضح سوليفان أن أولويات الزيارة تتركز في تعميق اندماج إسرائيل في المنطقة وإصلاح العلاقات مع الفلسطينيين والتصدي لما وصفه بالتهديد الإيراني متعدد الجوانب وتثبيت الهدنة في اليمن.

وقال إن بايدن سيقدم إستراتيجيته ورؤيته للشرق الأوسط خلال القمة التي سيعقدها مع قادة دول الخليج والعراق والأردن ومصر.

وفي ملف التطبيع، أشار سوليفان إلى رغبة الإدارة الأميركية في تعزيز ما سماه مسار تحسين العلاقة بين إسرائيل والمزيد من الدول العربية، قائلا إن أي تطبيع يعد إيجابيا.

في الوقت نفسه، ذكر المسؤول الأميركي أن بايدن سيدافع عن “القيم العالمية”، بما فيها ضرورة تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان والإصلاح السياسي.

ورأى سوليفان أن الولايات المتحدة بدلت ما وصفها بسياسة “حرية التصرف”، التي قال إن إدارة بايدن ورثتها عن الإدارة السابقة.

وأضاف أن الدبلوماسية الأميركية مع السعودية بدأت تحقق نتائج، ومن بينها الهدنة في اليمن ومجلس تعاون خليجي أكثر تكاملا، وفق تعبيره.

وقال سوليفان إن زيارة بايدن للشرق الأوسط ستجدد تأكيد دور الولايات المتحدة “الحيوي” بالمنطقة، وأشار إلى أن هذا الدور سيكون مختلفا عما كان عليه الوضع إبان الحرب على العراق.

وصرح سوليفان بأن المسؤولين الأميركيين سيناقشون أمن الطاقة مع زعماء دول منظمة أوبك في الشرق الأوسط خلال جولة بايدن.

وتابع “سنخبر المسؤولين الخليجيين بضرورة تزويد سوق النفط بالكميات الكافية وسنؤكد ذلك”.

وكان بايدن دعا دول الخليج إلى زيادة إنتاج النفط، في ضوء أسعار مرتفعة فوق مستوى 100 دولار للبرميل؛ مما أسهم في ارتفاع معدلات التضخم، في ظل مخاوف عالمية بشأن أمن الطاقة والغذاء مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.

من جانبها نددت إيران أمس بتصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن تعهد فيها بمواصلة الضغط عليها، وقالت إن الولايات المتحدة تكرر خطأها في أوكرانيا من خلال سعيها لتشكيل تحالف إقليمي ضدها في الشرق الأوسط، وتناقض رغبتها المعلنة في إحياء الاتفاق النووي.

وقبل ساعات من بدء جولة بايدن للمنطقة، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أمس إن واشنطن ترتكب في الشرق الأوسط والخليج الخطأ نفسه الذي ارتكبته في أوكرانيا، عبر توسيع حلف شمال الأطلسي “الناتو” رغم التحذيرات.

وبالتزامن، ردت الخارجية الإيرانية أمس على المقال الذي نشره الرئيس الأميركي قبل يومين في صحيفة واشنطن بوست، وقال فيه إن إدارته ستواصل زيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي حتى تعود إيران إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني إن هذا الموقف يتناقض مع إعلان واشنطن رغبتها في إحياء الاتفاق النووي.

وأضاف أن مواقف بايدن في المقال هي استكمال لمسار سياسة الضغوط القصوى التي انتهجها سلفه دونالد ترامب، معتبرا أن ما سماه السياسة الفاشلة التي تتبعها واشنطن مع طهران تتعارض مع مزاعم بايدن في المقال لإيجاد شرق أوسط مستقر وآمن.

وشدد المسؤول الإيراني على أن الأمن الإقليمي يتحقق عبر إنهاء واشنطن لسياسة الانقسام بين دول المنطقة، وإيقاف ضخ السلاح إليها، واحترام سيادة ووحدة أراضي الدول، والتخلي عن سياسة دعم إسرائيل، وإنهاء سياسة شيطنة إيران، موضحا أن أميركا ستبقى المسؤولة عن زعزعة استقرار المنطقة طالما لم تصلح سياساتها الخاطئة، حسب تعبيره.

وحول ما جاء في مقال الرئيس بايدن بشأن القضية الفلسطينية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن سياسة واشنطن العملية تجاه فلسطين تتعارض مع مزاعم بايدن في مساعي تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأضاف أن إسرائيل أكبر مصدر للتوتر ونشر الإرهاب المنظم في المنطقة، وأن دعم واشنطن لها يتعارض مع مزاعمها لنشر السلام.

وقال كنعاني إن ما جاء في مقال بايدن بصحيفة واشنطن بوست هو رواية غير حقيقية من جانب واحد للسياسات الأميركية، وأنه في حال أرادت واشنطن الأمن والاستقرار للمنطقة فيتعين عليها إدراك الوقائع والكف عن فرض القيم الأميركية على الدول الأخرى، وأن تسمح لدول المنطقة بالعمل على ضمان الأمن وتحقيق مصالحها الجماعية بناء على قيمها الذاتية وفي إطار التعاون الإقليمي.

وكان تقرير نشرته نيويورك تايمز الأميركية قبل يومين بين إن بايدن سيجد -خلال زيارته هذا الأسبوع للشرق الأوسط- أن المنطقة قد تغيّرت كثيرا مقارنة بآخر زيارة له عام 2016.

وأوضح التقرير أن بايدن عندما يصل إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، في أول زيارة له كرئيس لأميركا، سيجد المنطقة وقد تغيرت فيها التحالفات والأولويات والعلاقات مع الولايات المتحدة بشكل كبير منذ رحلته الرسمية الأخيرة، قبل 6 أعوام.

وذكر التقرير أن بايدن سيجد إسرائيل تعمل على بناء علاقات مع الدول العربية، بدلا من العمل مع الفلسطينيين، الأمر الذي كان في قلب السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. ولذلك ستركز زيارة بايدن في إسرائيل على علاقات تل أبيب القوية مع الدول العربية والشراكة العسكرية العربية الإسرائيلية الناشئة لمواجهة التهديدات من إيران.

وفي الضفة الغربية، سيلتقي بايدن مسؤولين فلسطينيين وقد يعلن عن دعم اقتصادي جديد. لكن محللين ودبلوماسيين قالوا إنهم لا يتوقعون تطورات كبيرة في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، إذ لم يعد التدخل الرئاسي الأميركي، في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أولوية. فقد أصبحت إدارة التحالف الإسرائيلي العربي المعادي لإيران من قبل واشنطن أهم بكثير من حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.-(وكالات)