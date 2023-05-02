“ماذا تريد أن تصبح بالمستقبل؟”.. هل اختلفت أحلام الصغار بالوظائف المستقبلية؟

ديمة محبوبة

عمان- “ماذا تريد أن تعمل عندما تكبر؟”؛ ذلك السؤال الذي وجهته هالة لطفلها أحمد الذي يبلغ من العمر (9 أعوام)، لتكون إجابته مختلفة حينما قال لها “أرغب بإنشاء قناة إلكترونية خاصة بي وبعائلتي أشارك بها تجارب الحياة مع متابعيّ وأحصل من خلالها على دخل كبير”.

أما ابنتها سناء التي تبلغ من العمر (11 عاما)، فكانت إجابتها متعلقة بوظائف جديدة لم تكن موجودة من قبل، فهي لا تريد أن تكون طبيبة أو مهندسة رغم تفوقها العلمي، فهي تريد أن تنشئ تطبيقا ذكيا تساعد فيه الناس على الحصول على ما يريدونه وتحصل هي على المال أيضا.

إجابات الأطفال اختلفت في هذا العصر؛ حيث لم تعد عبارات “أرغب بأن أكون طبيبا أو مهندسا أو معلما وغيرها من المهن التقليدية نوعا ما”، متواجدة كما كانت في السابق، فقد اختلف الزمان اليوم حتى في تفكير وعقول وأحلام الأطفال وتوجهاتهم المستقبلية.

ووفق تقرير قامت به شركة الاستشارات الإدارية “ماكنزي”، ومقرها نيويورك، حول مقدار الوظائف التي ستتبخر بسبب الأتمتة والمهن الأكثر تعرضا للخطر، تشير المعلومات إلى أن العديد من الوظائف قد يتقلص الطلب عليها أو تختفي خلال السنوات المقبلة، ومن بينها المهن المرتبطة بالصحف المطبوعة، و”الكاشير” الذي أصبح يستعاض عنه بآلة الدفع الذاتية التي تستخدمها محلات السوبرماركت، وكذلك عمال الغزل والنسيج وموظفو الصرف النقدي لدى البنوك، وغيرهم الكثير.

التربوي الدكتور عايش النوايسة، يبين أن الحياة اختلفت، وما نعيشه اليوم بالوظائف اختلف وتغير مع الزمان، ولو تم النظر إلى التقارير الدولية التي تناولت استشراق المستقبل، فهناك وظائف ستكون على درجة كبيرة من الأهمية، ووظائف ستندثر ولن يكون لها وجود بتاتا.

ويضيف النوايسة “اليوم، كأولياء أمور ومؤسسات تعليمية، يجب العمل على توجيه الطلاب والطالبات وبناء قدراتهم على التطبيقات الذكية وكيفية إدخال الذكاء الاصطناعي في حياة الطفل حتى يكون جزءا من هذا العالم المتغير بوظائفه المتغيرة بشكل حتمي.

الى ذلك، على الأهل والمؤسسات التعليمية إدراج لغات البرمجة في حياة الأطفال، فهي لغة مهمة جدا بأهمية اللغة العربية والانجليزية ولغات العالم المتداولة، مؤكدا أنها اللغة الأكثر تداولا في المستقبل.

كما أن اطلاع الأطفال على القضايا الرقمية والمهن المستقبلية يساعدهم على تحديد مسارهم، وعلى المؤسسات أن تغير المناهج وطرق التعليم، وإعداد أفراد للحياة المستقبلية بمناهج تصلح لذلك ولمهن المستقبل وللعصر المتطور والمتسارع.

وبحسب النوايسة، اليوم معدل البطالة عال جدا في الوظائف التقليدية رغم مكانتها الاجتماعية، فهذا أمر غير مجز الآن، فالتطبيق الواحد قادر على أن يوظف الآلاف من الموظفين ويسهل انتشارهم حول العالم.

العوامل التي تتعلق بالجوانب الرقمية من المهم أن يكون الجميع منفتحا عليها، سواء بالأدوات الرقمية الحديثة وكيفية استخدامها والحصول على الدخل من خلالها، بحسب النوايسة، لافتا إلى أن هذا الجيل تفكيره اقتصادي وتكنولوجي، ومع التوجيه والتعلم سيكون هناك نموذج جيد في المهن المستقبلية مع الابتعاد عن فكرة التوظيف والتعلم التقليدي.

ويتفق دكتور علم الاجتماع محمد جريبيع مع النوايسة بأن المستقبل متغير في وظائفه وطريقة الحياة والوسائل جميعها اختلفت، ولجعل الأطفال مهيئين لهذا المستقبل، ينبغي تحصينهم وإحاطتهم بالوعي الكافي والتعليم الجيد وفي طريقة التنشئة.

ويؤكد جريبيع أن أحد الأخطاء مقارنة الحاضر بالماضي وتعليق كل ما هو خطأ على التغيرات التي تحدث، فمن الطبيعي أن تتغير الحياة، واليوم مع التطور التكنولوجي كل شيء بات أسرع ومختلفا عما سبق.

ووفق جريبيع، الكثير من الأهالي ما يزالون يزرعون في عقول الأبناء العمل بوظائف معينة في المستقبل على أهميتها، لكن مع التغيرات وما يندمج فيه الأطفال وأبناء هذا الجيل، يعني منحنى آخر أكثر تطورا وأكثر مواكبة للتغيرات التي تحدث مع العالم المتطور كدراسة البرمجيات والتطبيقات، على سبيل المثال.

ويؤكد أن تغير الأبناء وطريقة تفكيرهم في المستقبل هو أمر طبيعي، وحتى ألعاب هذا الجيل هي ألعاب الكترونية، ففي القديم كانوا يشاركون الأهل بكل شيء حتى اللعب بين الإخوة، لكن اليوم فالجميع يجلس على التطبيقات وألعاب الفيديو والتكنولوجيا، ما أنشأ جيلا أكثر فردية واستقلالية، وأحيانا يوصف بأنه جيل يهتم بمصالحه الشخصية أكثر.

ويرى أن لكل مرحلة أدواتها وطريقة تفكير خاصة، فالمجتمع متغير، ومن الطبيعي أن يكون جيلا مختلفا حتى في حلمه لوظيفة المستقبل وكيفية جلب المال من خلال قنوات على السوشيال ميديا.

ونشر المنتدى الاقتصادي العالمي (Weforum)، سابقا، دراسة تفيد بأن 65 بالمائة من الأطفال الذين التحقوا بالمدارس الابتدائية العام 2017 سيحصلون على وظائف في المستقبل غير موجودة إلى الآن، متوقعا أن تعمل الأتمتة إلى جانب تأثيرات جائحة “كوفيد 19” على تغيير المهام والوظائف بشكل كبير بحلول العام 2025.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن 43 بالمائة من الشركات التي شملها الاستطلاع مستعدة لتقليل القوى العاملة لديها بسبب تكامل التكنولوجيا، و41 بالمائة يخططون لتوسيع استخدامهم للموظفين بأعمال تخصصية، و34 بالمائة يخططون إلى زيادة قوتهم العاملة بسبب تكامل التكنولوجيا، وبحلول العام 2025، سيكون الوقت الذي يقضيه البشر والآلات في المهام الحالية متساويا.

وعلى عكس الأعوام السابقة، فإن خلق فرص العمل يتباطأ بينما يتسارع تدمير الوظائف. يتوقع أرباب العمل أنه بحلول العام 2025، ستنخفض الوظائف الزائدة على الحاجة بشكل متزايد من 15.4 بالمائة من القوة العاملة إلى 9 بالمائة.