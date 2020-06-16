ماذا تعرف عن اضطرابات الأكل لدى الأطفال؟

ليما علي عبد

عمان- يعتقد معظم الناس أن اضطرابات الأكل لا تصيب سوى المراهقين والشباب، لكنها في الحقيقة قد تحدث لدى الأطفال أيضا. ويتجه في الوقت الحالي معدل إصابة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما بهذه الاضطرابات نحو الارتفاع، مما يدل على ضرورة إدراك الأهل لأعراضها وعلاماتها للتعامل معها لدى أطفالهم وطلب المساعدة المتخصصة في حالة ظهورها عليهم. هذا ما ذكره موقع “www.psycom.net” الذي أوضح أن هذه الاضطرابات قد تسبب ضررا بالغا على صحة الطفل.

أنواع اضطرابات الأكل لدى الأطفال:

هناك أنواع عدة من اضطرابات الأكل التي تعد شائعة بين الأطفال، منها الآتي: