ماذا تعرف عن الانزعاج الناجم عن الحساسية للرفض؟

عمان– يؤدي اضطراب خلل الانتباه وفرط الحركة إلى أن يكون التركيز والانتباه والبقاء في مكان واحد أمرا صعبا. فضلا عن ذلك، فإن مصابي هذا الاضطراب حساسون لما يشعر به الآخرون ويفكرون به تجاههم. وهذا ما يعرف بالانزعاج الناجم عن الحساسية للرفض. وهذا بحسب موقع WebMD الذي أوضح أن نحو 99 % من الشباب والبالغين المصابين باضطراب خلل الانتباه وفرط الحركة يكونون حساسين للرفض أكثر من أقرانهم، كما ونحو ثلث المصابين يشيرون إلى أن هذا أصعب ما في الحياة مع هذا الاضطراب.

كيف يؤثر هذا الانزعاج على حياة المصاب؟

يحاول مصابو هذا الانزعاج العمل بجد لجعل الجميع يحبهم ويقدرهم، أو أنهم لا يحاولون ذلك لكنهم ينسحبون من المواقف التي قد تؤذيهم. يتشابه هذا الانسحاب الاجتماعي مع الرهاب الاجتماعي، وهو حالة من الخوف المرتبطة بالشعور بالإحراج أمام الناس.

يؤثر الانزعاج الناجم عن الحساسية للرفض على علاقات المصاب مع عائلته وأصدقائه وزملائه. فالاعتقاد بأن الشخص مرفوض قد يتحول إلى سلوكات متغيرة تجاه الآخرين مما يجعلهم يتغيرون تجاهه في الحقيقة.

ما هي أعراض الانزعاج الناجم عن الحساسية للرفض؟

تتضمن أعراض الانزعاج الناجم عن الحساسية للرفض الآتي:

• سهولة الشعور بالإحراج

• اضطراب العلاقات

• الغضب الشديد عند الشعور بالرفض

• توقع الكثير من النفس

• انخفاض الشعور بقيمة الذات

• الشعور بالقلق خصوصا في المواقف الاجتماعية

• الابتعاد عن المواقف الاجتماعية والانسحاب

• الشعور بالفشل نتيجة لعدم الوصول لتوقعات الآخرين

• التفكير بإيذاء النفس

ما هي أسباب الانزعاج الناجم عن الحساسية للرفض؟

يعتقد الأطباء بأن سببا وراثيا وراء الإصابة بالانزعاج الناجم عن الحساسية تجاه الرفض، وأن التعرض للصدمات النفسية، منها الإساءة والإهمال، تزيد الأعراض سوءا. فعندما يكون الشخص مصابا باضطراب خلل الانتباه وفرط الحركة، فإن جهازه العصبي يستجيب بشكل شديد للعالم الخارجي. فأي إحساس بالرفض يثير الاستجابة بالضغط النفسي ويسبب رد فعل عاطفي مفرط.

وفي بعض الاحيان، قد يكون النقد أو الرفض متخيلا فقط، ولكن ليس دائما. فما يتلقاه المصابون من نقد أثناء مرحلة الطفولة كفيل بأن يؤثر بشكل سلبي على تقديرهم لذواتهم.

ما هو علاج الانزعاج الناجم عن الحساسية للرفض؟

بالإمكان علاج الانزعاج الناجم عن الحساسية للرفض دوائيا بالكلونيدين clonidine على سبيل المثال، وأيضا بالعلاج النفسي الذي يخفف من أعراض اضطراب خلل الانتباه وفرط الحركة، غير أن فعاليته لا تعد عالية كون نوبات الانزعاج تحدث بشكل مفاجئ ومن دون مقدمات. لكن المعالج بإمكانه مساعدة المصاب عبر تعليمه كيف يتعامل مع المشاعر السلبية ومع الرفض بأسلوب أكثر إيجابية. ويذكر أنه بالإمكان السيطرة على هذا الانزعاج عبر السيطرة على الضغط النفسي، فالشخص يكون عرضة للمشاعر السلبية عندما يكون تحت ضغط نفسي. لذلك، فينصح بتناول الطعام الصحي المتوازن والحصول على نوم كاف والقيام بأساليب الاسترخاء لتهدئة الدماغ.



ليما علي عبد

مترجمة طبية وكاتبة محتوى طبي

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