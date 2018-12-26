ماذا تعرف عن الفوائد الصحية للقرفة؟

شيكاغو– أشار الباحثون بجامعة راش الأميركية إلى أن القرفة تعمل على تحفيز عملية الأيض، وبالتالي فإنها تساعد على إنقاص الوزن، كما أنها تتضمن كميات كبيرة من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات.

وأضاف الباحثون أن القرفة، التي تعتبر من أقدم البهارات في العالم وتدخل في الكثير وصفات إعداد الطعام، تساعد في خفض مستويات ضغط الدم المرتفع وقيم الكولسترول، وبالتالي فإنها مفيدة لمرضى السكري، علاوة على أن القرفة لها تأثيرات إيجابية في حالات الإصابة بالتصلب المتعدد.

ومن ضمن فوائد القرفة أنها تساعد على تحسين وتنشيط الدورة الدموية وإمداد خلايا الجسم بالأكسجين، كما أنها تعمل على التخفيف من الآلام لأنها تحتوي على مضادات الالتهابات، وتساعد في التخلص من الصداع وتخفيف آلام الدورة الشهرية وتقلصاتها.

وعادة ما يتم التمييز ما بين قرفة سيلون Ceylon وقرفة كاسيا Cassia، التي تمتاز بنكهة ورائحة أقوى، إلا أنها تحتوي على مادة الكومارين، وقد يؤدي الإفراط في تناول هذه المادة إلى مشاكل صحية، وأشار المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر أن الحد الأقصى لتناول مادة الكومارين يوميا يبلغ 1ر0 مللي جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم.-(د ب أ)