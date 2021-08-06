ماذا حدث مع راجمة صواريخ حزب الله في بلدة شويا اللبنانية؟ (فيديو)

عمان- الغد – في خطوة غير مسبوقة، تعرضت راجمة صواريخ تابعة لحزب الله أثناء إطلاقها صواريخ على إسرائيل اليوم الجمعة، لكمين واعتدي على عناصرها بالضرب من قبل أهالي بلدة شويا جنوبي لبنان.

وعلى إثر ذلك، أعلن الجيش اللبناني أنه أوقف 4 أشخاص قاموا بإطلاق الصواريخ على إسرائيل وضبط الآلية المستخدمة.

فيديو: لحظة ضرب واعتقال مقاتلين من #حزب_الله خلال إطلاقهم الصواريخ من بلدة #شويا على يد الأهالي بعد اعتراض راجمتهم وتحطيهما#الغد #لبنان pic.twitter.com/Spmr1VSVkV — جريدة الغد (@AlghadNews) August 6, 2021

سرعان ما فاجأت صحيفة “الأخبار” المقربة من حزب الله القراء بخبر أن عملاء سابقين في “جيش لحد” الذي أنشىء بدعم من إسرائيل خلال احتلالها جنوب لبنان، لعبوا دوراً رئيسياً في الكمين الذي نُصب لشاحنة الصواريخ التابعة لحزب الله التي ضبطت في بلدة شويا.

وأفادت أن عناصر من الشرطة البلدية قاموا بتوقيف الشبان الذين كانوا يقودون الشاحنة، قبل أن يتجمهر عدد من الأهالي بتحريض من البعض ومنهم العملاء السابقين.

وأشارت إلى أن البعض الآخر عمل على التهدئة ومنع الاعتداء على شبان الحزب والدفاع عن عمل “المقاومة”.

فيديو: أهالي بلدة #شويا جنوب #لبنان يوقفون راجمة صواريخ تابعة لـ #حزب_الله خلال إطلاقها الصواريخ على إسرائيل من بلدتهم ويعتدون على عناصرها#الغد pic.twitter.com/vzPjq1yUEC — جريدة الغد (@AlghadNews) August 6, 2021

من جهتها أصدرت المقاومة توضيحاً حول الآلية التي تم اعتراضها من قبل الأهالي في قرية شويا في وقت سابق اليوم، وجاء في البيان: “عند الساعة 11:15 من ظهر اليوم الجمعة، ردّت المقاومة الإسلامية على الاعتداءات الصهيونية على لبنان باستهداف محيط مواقع العدو الاسرائيلي في مزارع شبعا بصليات صاروخية من مناطق حرجية بعيدة تماماً عن المناطق السكنية، حفاظاً على أمن المواطنين.

ولدى عودة المقاومين من عملهم وأثناء مرورهم بمنطقة شويا في قضاء حاصبيا، أقدم عدد من المواطنين على اعتراضهم.

إن المقاومة الإسلامية، كانت ولا تزال وستبقى، من أحرص الناس على أهلها وعدم تعريضهم لأي أذى خلال عملها المقاوم، وهي التي تدفع الدماء الزكية من شبابها لتحافظ على أمن لبنان ومواطنيه”.