ماذا حصل في مقبرة الرصيفة القديمة؟ – فيديو

حمزة دعنا

عمان – شواهد مكسرة.. أكفان ممزقة.. قبور مبعثرة، هكذا بدا المشهد في مقبرة الرصيفة القديمة بعد قيام أحد الأشخاص بجرف القبور بواسطة جرافة لفتح شارع وسط المقبرة مساء الثلاثاء.

تعددت الأسباب وراء قيام سائق الجرافة وأحدهم بجرف المقبرة، والنتيجة واحدة، “مقبرة مدمرة” بحسب مواطنين.

منهم من قال، إن السبب يعود إلى فتح طريق بوسط المقبرة بشكل عشوائي، ومنهم من قال إن السبب يعود إلى نية أحدهم إنشاء معمل للطوب في المنطقة ليقوم بإرسال شخص قام بجرف المقبرة.

بعد حالة الفوضى التي سادت المكان إثر جرف المقبرة، هلع أهالي المنطقة ليتفقدوا قبور من فقدوا، ليجدوا العظام على الأرض والشواهد المكسرة، الأمر الذي دفعهم للاحتجاج أمام المقبرة، ما دفع الأمن إلى تهدئة المواطنين.

مديرية الأمن العام وعلى لسان الناطق باسمها، أعلنت على الفور عن إلقاء القبض على شخصين قاما بجرف المقبرة.

وقال الناطق، “ورد مساء أمس لمديرية شرطة لواء الرصيفة بلاغ بتجمع عدد من الأشخاص داخل مقبرة الرصيفة القديمة احتجاجا على قيام أحد الأشخاص باستخدام جرافة لتوسعة طريق داخل المقبرة والتعدي على حرمة المقبرة والقبور”.

وأضاف الناطق الإعلامي انه على الفور تم التحرك للمكان ومباشرة التحقيق حيث حُددت هوية سائق الجرافة والشخص الذي طلب منه توسعة الطريق واستخدام الجرافة داخل المقبرة وألقي القبض عليهما.

وأكد الناطق الإعلامي انه سيتم اليوم احالتهما للقضاء عن تهمة خرق حرمة المقابر والاعتداء على المقابر وإلحاق الضرر بها، الفقرة 1 من المادة 277 من قانون العقوبات الأردني تنص على “كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى أو على مكان مخصص لإقامة مراسيم الجنازة أو لحفظ رفات الموتى أو انصاب الموتى أو دنسه أو هدمه أو انتهك حرمة ميت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين”.

من جهته، قال رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور لـ”الغد”، انه تم تحريك دعوى قضائية ضد المتسببين بجرف القبور لدى الجهات المعنية، مؤكدا انه لن يتم السكوت عن الحادثة، لما أثرت بمشاعر أهالي المتوفين بعد جرف قبور الموتى في الشارع العام.