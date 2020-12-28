ماذا علق القريوتي حول توقعات إسرائيلية بزلزال يدمر المنطقة؟

حمزة دعنا

عمان- رد مدير مرصد الزلازل السابق محمود القريوتي على دراسة “إسرائيلية” تفيد بحدوث زلزال مدمر بقوة 6.5 درجة في المنطقة، بأنه لا أحد يستطيع توقع ذلك تحت أي ذريعة.

الدراسة الجديدة التي أجراها باحثون من جامعة “تل أبيب” العبرية تقول، إنه “من المتوقع أن يضرب زلزال مدمر بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر إسرائيل وجيرانها المحيطين بها في السنوات المقبلة، حسب ما ذكرت صحيفة جوريزاليم بوست”.

ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة Science Advances، والتي استعرضت حوالي 220 ألف عام من جيولوجيا البحر الميت من خلال الحفر ودراسة قاع البحر، أظهر الباحثون أنه يمكن تسليط الضوء على نمط مثل الزلازل المدمرة التي يبدو أنها تضرب المنطقة كل 130 إلى 150 سنة.

وبين القريوتي، ان “إسرائيل” تعمد في كل مرة على نشر دراسات تفيد بحدوث زلازل في المنطقة وهذا لا يمكن توقعه علمياً لا من حيث الوقت أو المكان.

وأكد، أن الدراسة المنشورة ليشس لها أي أساس علمي وهي مجرد تكهنات، ومن الصعب تصديقها.