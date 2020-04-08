ماذا علق سعد جابر على طريقة المهندسين الوراثيين لكشف فيروس كورونا؟

محمود الطراونة

عمان– علّق وزير الصحة سعد جابر على طريقة لكشف فيروس كورونا أعلنت عنها جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية، مشيرا إلى أنه “من المبكر اعتماد الطريقة التي تحدثت عنها جمعية المهندسين الوراثيين، ولا بد من التأكد من دقة هذه الطريقة من قبل المختصين والخبراء ومؤسسة الغذاء والدواء واعتمادها وفق بروتوكول معتمد لهذه الغايات والتأكد منها قبيل إعلانها”.

وأشار إلى أن “الوزارة سمحت للجمعية وتسهيلا عليهم بأخذ عينات، ولكننا لم نر النتائج كوزارة”، لافتا إلى أن مثل هذا العمل يجب أن يمر على مؤسسة الغذاء والدواء قبل إعلانه.

وشدد على أن وزارة الصحة مستعدة لتقديم المساعدة لأي أردني يقدم شيء أو أي إنجاز وطني.

وكانت جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية، قالت في إعلانها: “إن التجربة تمت تحت إشراف وفي مختبرات مديرية المختبرات المركزية التابعة لوزارة الصحة، وتكللت بنجاح، كما استطاعت اختصار مدة الفحص إلى الربع، مع إظهار نتائج دقيقة، وتم تطوير هذه الشريحة (الكت) بأيدي خبراء أردنيين من المهندسين الوراثيين وبكلف بسيطة، وبميزات تفوق الشرائح العالمية”.

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