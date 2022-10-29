ماذا علق نيمار بعد تبرئته من تهم الاحتيال والفساد؟

كشف ممثل الادعاء العام في إسبانيا عن إسقاط جميع تهم الاحتيال والفساد ضد نجم ​منتخب البرازيل​ وباريس سان جيرمان ​نيمار دا سيلفا​ ومتهمين آخرين، في القضية التي تتعلق بصفقة انتقاله من فريق ​سانتوس​ إلى ناديه السابق ​برشلونة​ في عام 2013.

وكان ممثلو الادعاء العام في إسبانيا طالبوا بسجن نجم منتخب البرازيل نيمار دا سيلفا، لمدة عامين بالإضافة إلى تسليط غرامة مالية تقدر بنحو 10 ملايين يورو (ما يعادل 9.95 ملايين دولار أميركي).

وكان المهاجم البرازيلي ووالده والمديران التنفيذيان السابقان لبرشلونة وسانتوس متهمين بإخفاء التكلفة الحقيقية لانتقاله بهدف خداع شركة دي اي سي البرازيلية للاستثمار التي كانت تملك 40% من حقوق نيمار عندما كان يلعب في صفوف سانتوس واتهمت نيمار وبرشلونة بالتلاعب بصفقة انتقاله الى النادي الكتالوني .

نيمار غرد على صفحته على “تويتر” بعد صدور قرار المحكمة قائلا : ” ثق بنفسك وسيريك الله كم انت قوي ” مرفقا بقرار المحكمة .

Acredite em si mesmo e Deus mostrará o quanto és forte 🙏 pic.twitter.com/OGE759kZst — Neymar Jr (@neymarjr) October 28, 2022