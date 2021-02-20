ماذا قالت رغد صدام حسين عن الأردن “فيديو”

عمان-الغد- قالت ابنة الرئيس العراقي الراحل رغد صدام حسين، مساء السبت، أن الأردن كدولة وحكومة وشعبا كانوا من أروع ما يكون معها، ولدى الأردنيين مواقف معها لا تنسى ولا يمكنها ذكرها لكثرتها، مؤكدة أنها لم تشعر يوما بالغربة في الأردن”.

وبينت رغد في مقابلتها مع قناة العربية، اليوم السبت،ان الأردن احتضنها طوال السنوات الماضية، ولذلك لا تتحدث عنه بكثرة احتراما لخصوصية الدولة التي منعت تسليمها للانتربول وكان الجواب، “رغد في ضيافة جلالة الملك”.

واضافت رغد إنها ستبقى وفية ومحبة وممتنة للأردن الذي وقف معها.