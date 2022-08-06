ماذا قال أردوغان بشأن الملف التايواني؟

حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من حدوث أزمة عالمية جديدة بخصوص الملف التايواني، وبخاصة أن العالم ما زال تحت تأثير الأزمة الأوكرانية.

وقال أردوغان اليوم السبت: “ينبغي عدم السماح بحدوث أزمة جديدة بينما لا تزال تتواصل التداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا، ولجائحة كورونا على الاقتصاد والاستقرار العالمي”.

وفي وقت سابق، اتهمت تايوان الجيش الصيني بمحاكاة هجوم على الجزيرة، في وقت تكثف فيه بكين خطواتها الانتقامية للرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.

واعتبرت الصين زيارة بيلوسي لجزيرة تايوان “استفزازا”، بعدما كانت واشنطن قد التزمت بعدم إقامة علاقات رسمية مع الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وتواصل الصين اليوم السبت، أهم مناورات حول تايوان ستستمر حتى يوم الأحد، فيما تعتبر سلطات تايوان أن هذه المناورات تدريب على “حصار” الجزيرة.

وأعلن الجيش الصيني في اليوم السابق أنه نشر مقاتلات وقاذفات قنابل وعددا من المدمرات وقوارب مرافقة للمشاركة في المناورات التي تجري “ليلا ونهارا”.

وأرسل تحذيرا إلى تايوان والولايات المتحدة، التي تتهمها بكين بالتراجع عن تعهداتها عبر تعزيز علاقاتها مع السلطات التايوانية في السنوات الأخيرة. (RT)