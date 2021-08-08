ماذا قال السقا عن قوى شد عكسي داخل لجنة الإصلاح؟

هديل غبّون

عمّان – قال عضو لجنة اﻹدارة المحلية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، المهندس وائل السقا، إن هناك “قوى شد عكسي سواء داخل اللجنة أو خارجها”، وأن الحركة الاسلامية حريصة على أن يكون معها أحزاب مشاركة في أي عملية سياسية قادمة، مشددا على أن الحركة “تقبل اﻵخر في تعليقه على المخاوف المتعلقه “بوصول الاسلام السياسي”.

وتحدث السقا خلال ندوة نظمها المنتدى الديمقراطي الاقتصادي في غرفة صناعة عمّان ليل السبت، عن أبرز ملامح التوافقات اﻷحدث داخل اللجنة الملكية ، حول قانون اﻷحزاب قائلا إن اﻷحزاب ستمكّن بالوصول إلى البرلمان عبر قائمة وطنية ستزداد ضمن 3 مراحل من 40% إلى 50% إلى 60% من مقاعد البرلمان، منوها إلى أن العدد المقترح لمقاعد مجلس النواب انخفض اﻵن إلى 130 مقعدا في أخر ترتيب داخل اللجنة الملكية،على أن تكون مغلقة على الاحزاب فقط مشددا أنها ليست” كوتا حزبية”.

وقال: “وقد تكون الكوتات من ضمنها ونتحدث هنا عن 60 مقعدا أو 70 مقعدا، على أن تكون أول 3 ترشيحات في القائمة الحزبية تتضمن مرشحا شابا ومرشحة امرأة “، وبين مضيفا:” هي ليست كوتا حزبية أنت تسمي من تريد في قائمتك الحزبية.

وألمح السقا إلى أن هناك توجها لتوسيع الدوائر المحلية ، على أن تكون عمّان 3 دوائر وإربد دائرة انتخابية واحدة، والزرقاء دائرة، والحديث عن شمول ترشيحات المقاعد المخصصة للكوتات ضمن القائمة الوطنية.

وتحدث في الندوة التي أدارها النائب السابق الدكتور محمد أبوهديب، الامين العام لحزب الوسط الاسلامي د.مصطفى العماوي ، مستعرضا ما تقدمت به الأحزاب ال26 الى اللجنة الملكية من اقتراحات حول قانوني الاحزاب والانتخاب، سيصار الى نشر مداخلته لاحقا.

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