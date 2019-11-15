ماذا قال الصفدي عن تصويت 170 دولة بتجديد ولاية “الأونروا”؟

عمان-الغد- أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، عن تصويت 170 دولة لتجديد ولاية “الأونروا”.

وأضاف الصفدي في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن دولتين فقط عارضتا، فيما امتنعت 7 دول عن التصويت في اللجنة الرابعة في الجمعية العامة تمهيدا لتصويت الجمعية الشهر القادم.

وأشار الصفدي إلى أن تصويت 170 دولة لتجديد ولاية “الأونروا”، موقف دولي صريح واضح لصالح استمرارها في القيام بواجبها إزاء اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد الصفدي أن “دعم الأنروا دعم لحق اللاجئين العيش بكرامة”.

موقف دولي صريح واضح لصالح استمرار #الأنروا في القيام بواجبها إزاء اللاجئين الفلسطينيين. ١٧٠ دولة صوتت لتجديد ولاية الوكالة مقابل دولتين عارضت و ٧ امتنعت عن التصويت في اللجنة الرابعة في الجمعية العامة تمهيدا لتصويت الجمعية الشهر القادم. دعم الأنروا دعم لحق اللاجئين العيش بكرامة pic.twitter.com/fKhBiWvp7b — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) November 15, 2019