ماذا قال العسعس عن قانون ملحق الموازنة 2021؟

عمان-الغد- أقر مجلس النواب اليوم الاثنين، بالاجماع مشروع قانون ملحق الموازنة لعام 2021.

وزير المالية محمد العسعس قال، إن ملحق الموازنة سيكون صفري العجز ولم يرتب شيئا على الموازنة العامة، مضيفا أن النفقات تم تغطيتها ضمن المساعدات المالية الأميركية للأردن ضمن ملحق الموازنة.

وأوضح العسعس أن الملحق جاء تلبية لاحتياجات مواجهة استمرار تداعيات كورونا، ودعم صندوق المعونة الوطنية، وتوفير فرص عمل مؤقتة.

وأشار إلى أن النفقات لم تتجاوز في 2021 ما تم اقراره في الموازنة العامة، مبينا أن الايرادات المحلية منذ بدء العام 2021، بلغت 60% من المتوقع تحصيله بالموازنة.