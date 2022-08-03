ماذا قال جناح ليستر سيتي عن اللاعب محمد صلاح ؟

يرى هارفي ​بارنز​ نجم ​ليستر سيتي​ الانكليزي، أن محمد ​صلاح​ هداف ​ليفربول​ قدوة يريد أن يحتذى بها في الموسم الجديد.

ويعد بارنز أحد أبرز اللاعبين في البريمييرليغ في السنوات الماضية، في حين فاز محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي مناصفة مع سون هيونغ مين.

وتحدث بارنز لشبكة “سكاي سبورتس”، قائلاً:” أنظر إلى أداء محمد صلاح وسون في الموسم الماضي، كمية الأهداف التي سجلها كل منهما، ربما يكونان من بين أفضل اللاعبين ركضًا من الخلف إلى الأمام”.

وأضاف:” أدائهما رائع للغاية، أريد أن أكون مثلهما وأسجل المزيد من الأهداف مع ليستر سيتي”.

يذكر أن محمد صلاح وسون سجلا في الموسم الماضي 23 هدفًا مع نهاية الجولة 38 من البطولة.