ماذا قال عبيدات عن اختلاف نتائج الفحوصات بين المختبرات الحكومية والخاصة؟

حمزة دعنا

عمان- كشف الناطق باسم لجنة الاوبئة نذير عبيدات عن سبب اختلاف نتائج الفحوصات المخبرية التي تجرى للتأكد من الاصابة بفيروس كورونا من عدمه.

وقال عبيدات لـ”الغد”، هذه ظاهرة معروفة في كل مختبرات العالم هناك ما يسمى بالنتيجة السلبية الكاذبة والنتيجة الايجابية الكاذبة، في الحالات الحالية يمكن ان يكون السبب “ايجابي كاذب” او يمكن ان يكون السبب “سلبي كاذب” في المختبر الثاني.

وعن أسباب الـfalse positive او الإيجابي الكاذب والذي غالبا ما يكون السبب الاول هو، “تلوث العينة او ملوثات في المراحل المختلفة للفحص”.

والسبب الثاني هي نوعية الكتات مع التأكيد ان ما وصل المملكة من النوعية الجيدة والسبب الثالث هو قراءة وتحليل الفحوصات والتجهيزات التي تسبق عملية الفحص.

أما سبب السلبي الكاذب فهو إما قلة كثافة الفيروس في الحلق او العينة لم تأخذ بشكل صحيح وهذا يكون اكثر عندما لا يكون لدى الشخص اعراض.

وقال، “لا بد ان يتم تطبيق ضمان الجودة والتفتيش الخارجي لكل المختبرات”، مشيراً أن هناك أسباب اخرى هو ان أخذ العينات في أوقات مختلفة يمكن ان يكون احد الأسباب”.

واقترح عبيدات، ان يتم مراجعة كل التفاصيل المتعلقة بالفحوصات بشكل ممنهج ودوري وأن يتم الاتفاق بين كافة المختبرات على منهجية موحدة.

وأكد ، ان “لجنة الاوبئة ليست لجنة تنفيذية وأعضائها لا يعملون في المختبرات ولذلك من الصعب ان أبين السبب الواقعي لهذا التباين في النتائج وهو اعتقد ليس بالنسبة العالية”.

وبين عبيدات ان احتمالية وجود الخطأ في نتائج الفحوصات من مختبر خاص عن مختبر حكومي واردة.