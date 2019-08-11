ماذا قال قائد الجيش في قيادة لواء الملك حسين المدرع الملكي 40؟

عمان- شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي اليوم الأحد، قيادة لواء الملك حسين بن طلال المدرع الملكي 40، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى فرحة عيد الأضحى المبارك.

وشارك الحنيطي جموع المصلين خطبة وصلاة العيد، حيث كان في استقباله قائد المنطقة العميد الركن علي الدومي.

ونقل اللواء الحنيطي لمرتبات اللواء تحيات وتهاني جلالة القائد الأعلى بمناسبة عيد الأضحى المبارك مبدياً اعتزازه وافتخاره بالتضحيات والبطولات الجسام التي قدمها لواء الملك حسين بن طلال المدرع الملكي/ 40، على ارض الجولان وهم يدافعون عن الأمة العربية وقضاياها بالمهج والأرواح فخاضوا غمارها ببسالة مستمدين قوتهم من قيادتنا الهاشمية وشرعيتها الممتدة الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فضلا عن معارك الشرف والبطولة على ثرى الأردن الطهور واستبسالهم على أسوار القدس الشريف.

وأكد الحنيطي على الدور المحوري والايجابي الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في الدفاع عن ثرى الاردن وحماية مقدراته، لتواكب المستجدات والمتطلبات الإستراتيجية والعملياتية، وتضمن التركيز على مواجهة التحديات والتهديدات الحالية والمحتملة في المنطقة والأقليم بما يحقق مهمة القوات المسلحة الأردنية التي تعد شرياناً رئيساً في منظومة الأمن والاستقرار والرخاء الذي ينعم به الاردن في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

كما أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن الحنيطي على سعي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله الدؤوب لتحسين وتطوير الظروف المعيشية للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، مبدياً اعجابه بمستوى الكفاءة والإحترافية والمعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبو المنطقة العسكرية الوسطى.

حضر الزيارة العديد من كبار ضباط القوات المسلحة، وقادة التشكيلات والوحدات في المنطقة. (بترا)