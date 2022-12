ماذا قال هيرفي رينارد للجمهور السعودي بعد خروج منتخبهم من كأس العالم 2022؟

وقال رينارد، عبر حسابه على “تويتر”: “لقد بذلنا قصارى جهدنا خلال كأس العالم، بكثير من المشاعر”، موجها “شكر خاص للجماهير التي حضرت إلى الدوحة، وأيضا لكل شعب المملكة العربية السعودية على دعمهم”.

وأضاف المدرب الفرنسي: “كل هذه اللحظات الرائعة ستبقى في ذاكرتي.. انتبهوا على أنفسكم وأراكم قريبا”.

وودعت السعودية منافسات مونديال قطر بعد احتلالها المركز الأخير في المجموعة الثالثة التي ضمت الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك، علما بأن الأخضر السعودي حقق فوزا تاريخيا على الأرجنتين بنتيجة 2-1.

We gave our best during the World Cup with a lot of emotion.

Special thanks to the fans present in Doha but also all the people of Saudi Arabia for their support.

All this fantastic moments will stay in my memory.



Take care and see you soon

