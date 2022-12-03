الرياضةرياضة عربية وعالميةكأس العالم

ماذا قال هيرفي رينارد للجمهور السعودي بعد خروج منتخبهم من كأس العالم 2022؟

3:30 م2022-12-03
هيرفيه رونار
هيرفيه رونار

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

وجه الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، رسالة للجمهور السعودي بعد خروج منتخبهم من دور المجموعات لمونديال “قطر 2022”.

وقال رينارد، عبر حسابه على “تويتر”: “لقد بذلنا قصارى جهدنا خلال كأس العالم، بكثير من المشاعر”، موجها “شكر خاص للجماهير التي حضرت إلى الدوحة، وأيضا لكل شعب المملكة العربية السعودية على دعمهم”.
وأضاف المدرب الفرنسي: “كل هذه اللحظات الرائعة ستبقى في ذاكرتي.. انتبهوا على أنفسكم وأراكم قريبا”.

وودعت السعودية منافسات مونديال قطر بعد احتلالها المركز الأخير في المجموعة الثالثة التي ضمت الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك، علما بأن الأخضر السعودي حقق فوزا تاريخيا على الأرجنتين بنتيجة 2-1.

 

المصدر (سبوتنيك)

الوسوم
3:30 م2022-12-03
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock