ماذا قال ولي العهد عن زيارته لعجلون؟

عمان-الغد– نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عبر حسابه الشخصي على “انستغرام”، عقب زيارته اليوم الثلاثاء برفقة جلالة الملك عبدالله الثاني لمحافظة عجلون:

“تنمية القطاع السياحي وتمكين الشباب ودعم مجالس المحافظات المنتخبة كانت أبرز ملامح زيارتنا لعجلون اليوم التي تجسد رؤية جلالة سيدنا ومتابعته المستمرة لأجل ازدهار “.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد اطلع وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، على تصاميم مسار خط تليفريك عجلون، إيذانا بانطلاق العمل بالمشروع الذي سيبدأ تشغيله منتصف عام 2021، ضمن خطة تطوير منطقة الصوان التنموية بمحافظة عجلون.

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