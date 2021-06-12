ماذا يتمنى أصغر راعي إبل من قرية الوادي الأبيض؟ (فيديو)

حمزة دعنا

عمان – كل ما عليك فعله، هو الالتفات إلى جانب الشارع عند مرورك من الطريق الصحراوي، لترى هنالك قرية الوادي الأبيض وبها أصغر راعي إبل في المملكة.

والوادي الأبيض قرية صغيرة تتبع لمدينة القطرانة في محافظة الكرك التي تبعد عن العاصمة عمان حوالي 90 كم.

هنالك تجد الشقيقين كرم وبكر يرعيان الإبل في كل يوم، ويطعموها الشعير وما توفر في الأرض من القش والأشواك، منذ بزوغ الفجر لحين غروب الشمس بهدف تأمين قوت عائلتهم اليومي من حليب النوق، الذي يبيعونه لرواد الطريق.

كرم وبكر اللذان لم يتجاوزا العاشرة من العمر قالا لـ”الغد”، نتمنى الالتحاق بـ”العسكر”، القوات المسلحة ومديرية الأمن العام لكي نحمي الوطن من الأعداء.

اللعبة المفضلة عند الشقيقين هي “السيجة” وكرة القدم، وهما ما انفكا عن ممارستها يومياً بسبب عدم ذهابهما للمدرسة منذ دخول جائحة كورونا.

النزهة المفضلة عند الشقيقين هي الذهاب لمحافظة العقبة مع والدهم لمشاهدة البحر، إلا أنهما لم يتمكنا من زيارتها منذ جائحة كورونا.