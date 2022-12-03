ماذا يحدث عندما تبكي في الفضاء ؟ (فيديو)

يصعب العيش في الفضاء وذلك لوجود العديد من التحديات التي يمكن أن تواجه رائد الفضاء، والتي يصعب عليه التكيف معها، ومن أهم هذه التحديات صعوبة تتبع الوقت، بالإضافة للشعور بالغثيان في الساعات الأولى من الوقت، وانعدام الوزن، كما يصعب النوم في الفضاء حيث لا يمكن وضع الرأس للأسفل والنوم، ويشكل إغلاق العينين صعوبة كبيرة، ويصعب التعامل مع سوائل الجسم في الفضاء.

هل يمكن إنتاج اللحوم في الفضاء؟

لماذا لا يستطيع رواد الفضاء البكاء؟

يستطيع رواد الفضاء البكاء في الفضاء الخارجي؛ إلا أن دموعهم لا تسقط كما يحدث على سطح الأرض؛ حيث إن البشر على سطح الأرض تسيل دموعهم؛ ويعود سبب عدم سقوط دموع رواد الفضاء إلى انعدام الجاذبية في الفضاء الخارجي، حيث يقال إن الدموع تبقى في العين وتتجمع حول مقلة العين مما يجعل رائد الفضاء بحاجة لاستخدام المناديل للتخلص منها.

ومن الجدير بالذكر أن تجمع هذه الدموع يسبب احتراقًا في العينين، كما يمكن أن تتشكل على شكل كرات سائلة عند مسحها من العينين.

كما يوجد العديد من الأمور اليومية التي لا يستطيع رواد الفضاء القيام بها، أهمها:

استهلاك بعض الأغذية: حيث يوجد العديد من الأغذية التي يصعب نقلها، وبذلك يمنع استهلاكها في للفضاء الخارجي أهمها الخبز، والصودا، ومواد أخرى كالملح، والفلفل؛ حيث طورت ناسا نسخًا سائلة منها، ويعود ذلك لقدرتها على أم تطفو في الفضاء وتدخل للمعدات وتتلفها، كما يمكن أن تدخل إلى أنف وفم رواد الفضاء.

الكتابة باستخدام أقلام الحبر: لا يمكن لرواد الفضاء الكتابة باستخدام الأقلام، وذلك لأن الحبر بحاجة إلى الجاذبية ليتدفق من القلم ولكن يجدر الإشارة لإمكانية الكتابة بأقلام الرصاص في الفضاء الخارجي.

تنسيق مواعيد نومهم: لا يمكن لرواد الفضاء تنسيق مواعيد نومهم مع شروق وغروب الشمس، حيث إن هنالك ما لا يقل عن 16 غروبًا في اليوم على مدار 24 ساعة، لذلك لا يمكنهم الاعتماد على انعدام الضوء الناتج من غروب الشمس لمعرفة أوقات نومهم، وللاستعداد لذلك، يخضع رواد الفضاء لتدريب مكثف على النوم قبل إطلاقهم.

لا يمكنهم الحصول على حمام ساخن: لا يستطيع رواد الفضاء استخدام الماء في الفضاء، وذلك لكنه ثقيل ومكلف في النقل، لذلك يستخدم رواد الفضاء الحمامات الإسفنجية حيث يتم جمع الماء المقطر من الرطوبة في الهواء واستخدامه، ولا توجد طريقة فعالة لغسل الملابس في الفضاء؛ وبذلك يكررون لبسها. -وكالات