ماذا يحدث عندما تشيخ المياه؟ (فيديو)

إيمان الفارس

عمان- يبدو أن وتيرة المخاوف جراء وباء كورونا المستجد آخذة بالازدياد على مختلف الصعد، وإن كانت على منحنيات مختلفة، فيما طالت مخاوف علماء دوليين من تسبب المياه الراكدة والمخزنة في أنابيب غير المستخدمة، بمخاطر صحية بالغة، في الوقت الذي يؤمر فيه الناس بالبقاء في منازلهم.

وحذر تقرير دولي صدر أول من أمس عن المنتدى الاقتصادي العالمي، واطلعت “الغد” على نسخة منه، من خطورة محدقة بشأن المستويات غير الآمنة من النحاس والرصاص في المياه الراكدة، بالإضافة لتهديد من البكتيريا التي قد تسبب داء الفيلقية، وهو شكل من أشكال الالتهاب الرئوي غير النمطي الناجم عن أي نوع من بكتيريا الليجيونيلا حيث تشمل أعراضه السعال وضيق التنفس والحمى الشديدة وآلام العضلات والصداع.

وأبدى التقرير الذي حمل عنوان “وباء فيروس كورونا قد يجعل المباني مريضة أيضا”، مخاوفه من أن ترفع أوامر كوفيد – 19 بالبقاء في المنزل، من فرصة التعرض للمياه الضارة عندما يعود الناس لممارسة حياتهم الاعتيادية في مواقع عملهم.

ودعا التقرير الى تطبيق معايير وسلامة المياه ضمن الاستجابة لمجابهة الأخطار غير المباشرة والناجمة عن فيروس كورونا، مبديا قلقه من فقدان المعايير في هذا الإطار، وسط الحاجة الماسة لإعادة تشغيل السباكة والصيانة وضمان استمرار سلامة المياه بعد مرور الوباء، موصيا بـ “اتخاذ مديري المباني في الوقت الراهن، إجراءات فورية؛ لمنع الأشخاص من الإصابة بالمرض عند عودتهم في الوقت الحالي”.

وأوضح التقرير أنه في حين لا توجد دراسات طويلة الأجل للمخاطر ولا يتوفر سوى الحد الأدنى من التوجيه لمساعدة أصحاب المباني على إعداد مياههم للاستخدام مرة أخرى بعد إغلاق طويل، يدرس باحثون مشاركون في بناء سلامة المياه، هذه المخاطر.

وأشار الباحثون في هذا السياق، وعبر التقرير ذاته، الى اتخاذ أصحاب المباني والمسؤولين العموميين، الإجراءات اللازمة لتقليل احتمالية انتشار الأمراض المنقولة بالمياه.

وضمن مجابهة هذه المخاطر، أكد التقرير أهمية إضافة مستوى عال من المواد الكيميائية المطهرة إلى السباكة لقتل الكائنات الحية التي تعيش في تلك المياه، موصيا باتخاذ هذا الإجراء للمباني الجديدة أيضا، خاصة عندما تبقى المياه في المباني الجديدة لفترة طويلة جدا.

ولفت التقرير لدور اختبارات المطهرات الكيميائية غير المكلفة في تحديد ما إذا كانت المياه متجددة، مع الأخذ بالاعتبار لتوصيات بعض المنظمات إزاء اختبار بعض الكائنات الحية الضارة، وذلك رغم ما قد يستغرقه الأمر لعدة أيام ويتطلب خبرة لتفسير النتائج.

وأظهر التقرير أن الوكالات الصحية في الولايات المتحدة وكندا وإنجلترا وأوروبا وبعض الولايات أصدرت توصيات في الأسابيع الأخيرة، خلصت لضرورة الحفاظ على مياه الشرب متجددة أثناء تطبيق أوامر البقاء في المنزل في خضم الاستجابة لمجابهم كوفيد – 19، ضمن رسالة أساسية محورها “لا تدع المياه يركد في المباني”.

ونصح التقرير في حالة عدم استخدام المياه في أحد المباني، بتنظيف المبنى عمدا، لاستبدال جميع المياه القديمة بمياه جديدة أسبوعيا على الأقل، بالإضافة لمساهمته بإزالة الرواسب التي تتراكم على طول جدران الأنابيب، مشيرا الى أن الحنفيات، وسخانات المياه، والرقائق، والأجهزة كالثلاجات والمراحيض وأنظمة المياه الأخرى، بما في ذلك أبراج التبريد، إلى دوران المياه، قد تتطلب بعض الاهتمام المتخصص، مع ضرورة إزالة مهوية الصنبور لأنها تراكم المواد وتبطئ التدفق.

وتعتمد المدة التي يستغرقها التنظيف على تصميم أنابيب المبنى والأجهزة وسرعة المياه الخارجة من الحنفيات، وفق التقرير>

وخلص التقرير الى احتمال أن “تتسبب المياه الراكدة في أنابيب المياه لفترات طويلة بإصابة الناس بالمرض، عازية ذلك لاحتمالية تراكم الكائنات والمواد الكيميائية ووصولها لمستويات غير آمنة من الرصاص والنحاس والتي قد تسبب صعوبات في التعلم، وتضرر القلب والأوعية الدموية، والغثيان والإسهال”.

ولفت الى أنه رغم مشكلة شرب تلك المياه، إلا أن “العدوى قد تنتج عن استنشاق الكائنات الحية الضارة، وهو الأمر الذي يحدث عندما تتناثر المياه ويصبح رذاذا، ما ينجم عنه أمراض تشبه الالتهاب الرئوي، خاصة لدى الأشخاص ذوي المناعة المنخفضة”.

واقترح التقرير لتجنب مشاكل المياه، “ضرورة تدفق المياه العذبة بانتظام إلى حنفيات المبنى، والحفاظ عليها لتقليل مستويات الرصاص في المياه”، مشيرا الى أن معظم مزودي المياه في الولايات المتحدة، يضيفون مطهرا كيميائيا للمياه التي يلقونها لقتل الكائنات الحية، إلا أن هذه المادة الكيميائية تختفي بمرور الوقت.