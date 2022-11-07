ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول المعكرونة؟

بالرغم من الشعبية الكبيرة التي تحظى بها المعكرونة لدى الكثير من الأشخاص، إلا أن الإفراط في تناولها وبشكل يومي قد يعرض الإنسان أضرار خطيرة.

لماذا يتغير قوام المعكرونة عند تسخينها وكيف نحمي نكهتها؟

ووفقًا لوكالة “سبوتنيك”، أوضحت أخصائية التغذية الروسية، أناستاسيا جافريكوفا، أن 90% من جميع أنواع المعكرونة تحتوي على الجلوتين، والذي يمكن أن يؤدي استخدامه بكميات كبيرة إلى متلازمة القولون العصبي وأمراض المناعة الذاتية ومشاكل الجلد.

وأضافت: “إذا كنت تأكل المعكرونة كل يوم، فلن تتلقى العناصر الغذائية الموجودة، في الحبوب مثلًا، لذلك، إذا كنت تحب المعكرونة، فقم بتحليل ما إذا كان لديك أي مشاكل في الجهاز الهضمي، المناعة الذاتية، مدى صحة بشرتك، سواء كنت تعاني من زيادة الوزن أم لا، مع ضرورة تنوع الغذاء”.

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