ماذا يحدث مع رونالدو ولماذا لا يريده أي نادٍ؟

كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم السبت، أن العديد من الأندية رفضت انضمام كريستيانو رونالدو، في الوقت الذي ما زال يرغب خلاله النجم البرتغالي بمغادرة مانشستر يونايتد والانتقال إلى فريق سيشارك في النسخة المقبلة لدوري أبطال أوروبا.

ورصدت “سبورت” الكتالونية في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني الفرق التي رفضت انضمام المهاجم البالغ من العمر “37 عاما” إلى صفوفها.

1 – نابولي

لا يزال خورخي مينديز، وكيل رونالدو، يبحث عن فريق للنجم البرتغالي للمشاركة في الأبطال، ويبدو أن المفاوضات تسير بشكل جيد.

2- أتلتيكو مدريد

عرض ممثله خورخي مينديز البرتغالي على منافس ريال مدريد الأبدي، ووقف مشجعوا “الروخي بلانكوس” ضد التوقيع معه.

3 – مارسيليا

يلعب النادي الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، ولهذا السبب تم ربط رونالدو بالفريق، لكن إدارة النادي رفضت فكرة ضمه.

4 – تشيلسي

يلبي النادي اللندني متطلبات كريستيانو ويلعب بدوري أبطال أوروبا، بإمكانه دفع المبلغ الذي يتقاضاه في مانشستر يونايتد، لكن مدربه الألماني توخيل رفض انضمام اللاعب.

5 – عرض سعودي

كان هناك فريق سعودي وضع 300 مليون يورو على الطاولة للتعاقد مع كريستيانو، لكن البرتغالي رفض الانتقال.

6 – سبورتنغ لشبونة

كانت عودة النجم السابق متوقعة، لكن أعلن رونالدو أن أخبار عودته إلى فريقه السابق خاطئة.

7 – مانشستر سيتي

تم ترشيحه ليصبح الرقم 9 للفريق، لكن العملية أصبحت مستحيلة بسبب ماضيه وحاضره في مانشستر يونايتد.

8 – ريال مدريد

سرت تكهنات حول احتمال عودة النجم إلى نادي العاصمة الإسبانية، لكن أكدت التقارير أن مجلس الإدارة برئاسة بيريز أغلق الباب أمامه.

9 – الدوري الأميركي

إنه خيار متاح، تهتم العديد من الفرق بالتوقيع معه، لكن رونالدو لا يفكر في تلك الخطوة حاليا.

10 – ميلان

عرض خورخي مينديز المهاجم على ميلان، لكن النادي الإيطالي رفضه.

11 – باريس سان جيرمان

في العاصمة الفرنسية أرادوا تكوين فريق الأحلام يضم مبابي ونيمار وميسي، ورفضت الإدارة فكرة ضم رونالدو إلى الفريق بعدما تم عرض اللاعب عليهم.

12 – روما

هناك اهتمام كبير من النادي الإيطالي بوضع رونالدو تحت إدارة المدرب جوزيه مورينيو، لكن البرتغالي يريد اللعب في دوري الأبطال.

13 – بايرن ميونخ

بعد رحيل ليفاندوفسكي إلى برشلونة، كان بايرن ميونخ يبحث عن رقم 9، إلا أن الفريق الألماني قال إن رونالدو لا يناسبهم.

14 – برشلونة

كان هناك حديث عن إمكانية وصول المهاجم إلى النادي الكتالوني، ولفتت التقارير إلى أن اللاعب طرح في اجتماع بين وكيله والإدارة، لكن الخطوة كانت شبه مستحيلة.

15 – دورتموند

على الرغم من أن الخطوة كانت ممكنة، إلا أن المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند أغلق الباب أمام وصوله. (العربية.نت)

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