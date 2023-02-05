قام مركز طقس العرب الإقليمي عام 2018 بابتكار مؤشر لقياس شدة المُنخفضات الجوية وفعاليتها، مُكون من خمس درجات (أعلاها شدة الدرجة الخامسة و أضعفها الدرجة الأولى)؛ بهدف التسهيل على المواطنين معرفة درجة قوة وتأثير المنخفض الجوي وطريقة التعامل مع الحالة الجوية، فكلما زادت درجة شدة المنخفض وجب أخذ المزيد من الاحتياطات، وبالتالي يساعد التصنيف الجهات المعنية أيضاً على عملية صنع القرار وإعلان حالة الطوارئ حسب شدة ودرجة المنخفض الجوي وتأثيراته على الأجواء.

وعادة تتكرر المنخفضات الجوية من الدرجات الثلاثة الأولى، لكن عندما نصل إلى الدرجة الرابعة يصبح الأمر أقل تكرارا، لذلك عندما يتم تصنيف منخفض جوي من الدرجة الرابعة، يردنا تساؤلات عديدة عن معنى الدرجة الرابعة، وسنوضح هنا ماذا يعني أن يتم تصنيف منخفض جوي من الدرجة الرابعة؟

ماذا يعني تصنيف المنخفض الجوي من الدرجة الرابعة؟

تضم الدرجة الرابعة المنخفضات الجوية “عالية الفعالية”، وهي التي تترافق بتأثيرات أقرب لتأثيرات العاصفة، بحيث تجلب رياح قوية وأمطار أكثر غزارة، لذلك تتميز بخطورتها المرتفعة وتأثيراتها الواضحة على مظاهر الحياة العامة وقد تؤدي إلى إعاقتها.

ويعتمد مؤشر طقس العرب لتصنيف المنخفضات الجوية على عوامل عدة ترافق المنخفض الجوية، هي:

مجموع كمية الأمطار في المناطق المُتأثرة بالمنخفض الجوي.

سرعة الرياح و هباتها خلال فترة تأثير المنخفض.

درجات الحرارة المتوقعة خلال المنخفض ومدى برودتها.

عدد المناطق التي سيشملها المنخفض الجوي.

مدة وفترة التاثير منذ بداية المنخفض الجوي وحتى نهايته.

فرص تساقط الثلوج وتراكمها.

وبسبب تعدد العوامل، يناقش المختصون في طقس العرب جميع التوقعات بدقة، حتى يتم اعتماد درجة المنخفض الجوي التي تتناسب مع شدة التأثيرات.