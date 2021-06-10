ماذا يقول العلم عن هذه الـ”أساطير صحية”؟

عمان- الغد – الجزر يقوي البصر والضوء الأزرق يسبب الأرق والصيام بعد السادسة يساعد على إنقاص الوزن… هي مزاعم أو “أساطير صحية” باتت تردد وكأنها حقائق علمية ثابتة، فماذا تقول الأبحاث العلمية بشأنها؟

الجزر غني بمادة بيتاكاروتين التي تتحول في عملية الهضم إلى فيتامين “أ”. هذا الفيتامين مهم جدا لحاسة البصر.

الكثير من المزاعم ومن فرط ترديدها، باتت تعد من الحقائق العلمية الثابتة. بيد أن التجارب العلمية أكدت صحة بعضها وفندت أخرى. هذه سبعة أمثلة عن بعضها:

الضوء الأزرق يسبب الأرق؟

الغالبية العظمى من الأجهزة الذكية المعروضة في الأسواق تتوفر على مادة الضوء الأخضر وعلى آلية لخفض قوته (الفيلتر). عادة ما يتهم هذا الضوء بالتسبب في الأرق. إلا أن الأبحاث العلمية التي أجريت بهذا الصدد لم تنجح في تبيث التهمة عليه لعدم وجود أدلة كافية على ذلك.

يميل الأطباء إلى فرضية أن الضوء بشكل عام وليس الأزرق لوحده، يتسبب في اضطراب النوم. عامل إضافي يتجلى في الإجهاد الذي يتعرض له دماغ الإنسان لدى استخدام الأجهزة الذكية، خاصة إذا ما حدث ذلك قبل الذهاب إلى النوم. وهذا يمنعنا من النوم مباشرة.

اللبن يقوي العظام؟

ليس الحليب أو اللبن ما يقوي العظام وإنما مادة الكالسيوم. هذه المادة موجودة بالفعل في مادة الحليب. لكن ليس فيها فحسب، إذ إن هناك عشرات الأطعمة التي تحتوي على منسوب عالٍ من الكالسيوم كالجوز والسبانخ وبروكولي.

والإنسان بحاجة إلى ما بين 700 و1200 غرام من الكالسيوم يوميا. ويبدو أن هذه السمعة الطيبة استفرد بها الحليب دون غيره.

شرب الماء يساعد على تخفيف آلام الرأس؟ شرب الماء يساعد على تخفيف آلام الرأس؟

من يعاني من آلام الرأس عليهشرب لتر واحد من الماء تقريبا، هذا ما ينصح به الأطباء. في الوقت ذاته لا ينفع شرب الماء في إزاحة الآلام سوى إذا كانت هذه الآلام سببها جفاف الجسم.

ولهذا السبب، ينصح الأطباء بشرب الماء كاحتمال أولي. وإذا ما لم ينفع ذلك بعد ثلاث ساعات فيمكن حينها أخذ مسكنات.

الجزر يساعد على النظر؟

الجزر غني بمادة بيتاكاروتين التي تتحول في عملية الهضم إلى فيتامين “أ”. هذا الفيتامين مهم جدا لحاسة البصر. ومن ثمّ هي مقولة صحيحة مائة بالمائة. لكنها وكما شاهدنا ذلك مع الحليب، فيتامين “أ” لا يوجد في الجزر فحسب، وإنما في الفاصوليا والطماطم والسبانخ أيضا. أما الشهرة فذهبت إلى الجزر.

الشعر المبلل يتسبب في نزلة البرد؟

هذا صحيح. السبب يكمن في أن الهواء يخفض درجة حرارة قشرة جلد الرأس المبللة. ما يتسبب في تراجع الدورة الدموية لدى الأغشية المخاطية التي تصبح ملاذا للجزئيات المسببة للأمراض. ولهذا من الضروري وضع طاقية على الرأس في حال كان الشعر مبللا، أو تجفيف الشعر مباشرة بعد غسله.

الصيام بعد السادسة مساء؟

عدد كبير من خبراء التغذية ينصحون بالتوقف عن الأكل اعتبارا من السادسة مساء لمواجهة زيادة الوزن، لكن هل هذا صحيح؟، بحسب ما جاء في موقع DW.

حسب الأطباء فإنه من الضروري التوقف عن الأكل ساعتين على الأقل قبل الذهاب إلى النوم حتى تنتهي عملة الهضم بالكامل قبل النوم. لكنهم في ذات الوقت لا يجدون أي داعٍ في حصر المسألة على الساعة السادسة مساء. لخفض الوزن يجب الانتباه لمجموع السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم طيلة اليوم.

الجرح يلتئم بسرعة دون الشريط اللاصق؟

فقط إذا ما تعلق الأمر بجرح خفيف. عدا ذلك فيفضل استخدام الشريط اللاصق، حتى لا يتعرض الجرح إلى التهاب ولمنع وصول الباكتيريا إليه. كما أن الشريط اللاصق يحمي الجرح من الجفاف.