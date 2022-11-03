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ماذا ينتظر حامل لقب دوري الأبطال في الدور الثاني؟

3:36 م2022-11-03
ماذا ينتظر حامل لقب دوري الأبطال في الدور الثاني؟
ماذا ينتظر حامل لقب دوري الأبطال في الدور الثاني؟

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في الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، سيكون ​ريال مدريد​ ممثل اسبانيا الوحيد في المسابقة بعد إقصاء ​برشلونة​ و​أتلتيكو مدريد​ وإشبيلية.
وستجرى قرعة الدور الثاني يوم الإثنين المقبل في مدينة نيون السويسرية.
وعلى الرغم من تأهل ريال مدريد في صدارة مجموعته، إلا أنه قد يجد نفسه في مواجهات نارية، حيث سيواجه واحدا من 7 خصوم، هم: ​ليفربول​ الإنكليزي، كلوب بروج البلجيكي، إنتر ​ميلان​و الإيطالي، آينتراخت فرانكفورت الألماني، ميلان الإيطالي، ​بوروسيا دورتموند​ الألماني، و​باريس سان جيرمان​ الفرنسي.
ويُعد المنافس الأكثر صعوبة باريس سان جيرمان الذي يضم أسماء مميزة على رأسها الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​.
لكن، هناك منافسون آخرون لن تكون مواجهتهم سهلة، وهم ليفربول وميلان وبوروسيا دورتموند.

  • المصدر (السبورت)

3:36 م2022-11-03
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