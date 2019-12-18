مارادونا: لا أستطيع معاداة ميسي

بوينوس آيرس – قال الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا الثلاثاء إنه لم يدخل “مطلقا” في عداء مع مواطنه وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، مؤكدا أنه لا ينتقده.

وأشار بطل العالم مع “الألبيسيليستي” في العام 1986 بالمكسيك في تصريحات تليفزيونية: “لم أدخل في مواجهة مع ميسي على الإطلاق، ميسي بالنسبة لي رمز كبير”.

وبسؤاله حول إذا كانت علاقته سيئة بـ”البرغوث”، وإذا كان ينتقد المتوج بالكرة الذهبية السادسة في مسيرته مؤخرا، أكد مارادونا أن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق.

Diego Maradona prefiere estar bien con #Messi. 👀 https://t.co/k7uXSC0ybi — FOX Deportes (@FOXDeportes) December 18, 2019

وقال في هذا الصدد: “أنا أرجنتيني، ولا انتقد ميسي. انظروا للجانب الإيجابي، نحن أصدقاء، لقد شاهدته يبكي بعد خسارتنا 4-0 (في ربع نهائي مونديال 2006 بألمانيا)”.

وتطرق الـ”بيلوسا” للحديث عن الفترة التي تعاطى فيها المخدرات، في الوقت الذي حث فيه الشباب على الابتعاد عنها. “أقول للشباب لا للمخدرات. أقول هذا الأمر من تجربتي القديمة، ولأنني لم أجد من يرشدني للطريق الصحيح.

عندما كنت أتعاطى (الكوكايين)، لم أكن اكترث لأي شيء، كنت مثل الميّت الحيّ (الزومبي). لا تجربوها” وأقر مدرب خيمناسيا لا بلاتا بأن تعاطي المخدرات هو أحد أكثر الأشياء التي ندم عليها في حياته.

PAREN TODO: acá está el momento más emocionante del #LíberoVSMaradona. pic.twitter.com/eo0CCVcuO0 — TyC Sports (@TyCSports) December 17, 2019

وحول الجانب السياسي في حياة مارادونا، تطرق صاحب الـ59 عاما للحديث عن علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وببعض رؤساء الدول في القارة اللاتينية.

وقال في هذا الصدد: “أدعم فلاديمير بتوين حتى الموت لأنه يقف بجانبنا. هو مثل فيديل كاسترو (رئيس كوبا السابق) من حيث القوة، وكذلك (هوجو) شافي (رئيس فنزويلا السابق)”. (إفي)