الرياضةرياضة عالمية

مارادونا مرشح لتدريب منتخب أميركي

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

أبوظبي– أشار تقرير نشرته صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أن دييغو مارادونا، مدرب “جيمناسيا لابلاتا” الأرجنتيني، مرشح بقوة، للإشراف على تدريب منتخب أميركي جنوبي.

ويسعى الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم لإيجاد بديل للمدرب رافاييل دوداميل، من أجل الارتقاء بأداء الفريق قبل انطلاق التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022.

وتردد مؤخرا اسم مارادونا، لتولي قيادة المنتخب الفنزويلي، حيث أنه سيثير حماس الجماهير عند استلامه لهذه المهمة، فضلا عن النتائج الجيدة التي سجلها أسطورة كرة القدم الأرجنتينية برفقة الفرق والأندية التي قادها.

وبيّن تقرير الصحيفة الإسبانية أن مارادونا يتمتع بعلاقة مع الحكومة الفنزويلية مما يجعله أحد المرشحين بقوة لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، رغم وجود عائقين قد يمنعانه من تولي هذه المهمة، وهما: سوء حالته الصحية في الشهور الأخيرة، وعقده مع ناديه الحالي. سكاي نيوز

مقالات ذات صلة

أساطير العالم في ضيافة القاهرة قبل الإعلان عن جوائز الكاف

منذ 5 دقائق

تغريدات .. ليفاندوفسكي يظهر مع زوجته ونيمار يلعب “كرة الصابون”

منذ 11 دقيقة

بداية صلبة للمراهقة الأميركية غوف بدورة أوكلاند النيوزيلندية

منذ 27 دقيقة

فالنسيا يُحرم من خدمات رودريجو أمام ريال مدريد للإصابة

منذ 33 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock