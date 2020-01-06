مارادونا مرشح لتدريب منتخب أميركي

أبوظبي– أشار تقرير نشرته صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أن دييغو مارادونا، مدرب “جيمناسيا لابلاتا” الأرجنتيني، مرشح بقوة، للإشراف على تدريب منتخب أميركي جنوبي.

ويسعى الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم لإيجاد بديل للمدرب رافاييل دوداميل، من أجل الارتقاء بأداء الفريق قبل انطلاق التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022.

وتردد مؤخرا اسم مارادونا، لتولي قيادة المنتخب الفنزويلي، حيث أنه سيثير حماس الجماهير عند استلامه لهذه المهمة، فضلا عن النتائج الجيدة التي سجلها أسطورة كرة القدم الأرجنتينية برفقة الفرق والأندية التي قادها.

وبيّن تقرير الصحيفة الإسبانية أن مارادونا يتمتع بعلاقة مع الحكومة الفنزويلية مما يجعله أحد المرشحين بقوة لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، رغم وجود عائقين قد يمنعانه من تولي هذه المهمة، وهما: سوء حالته الصحية في الشهور الأخيرة، وعقده مع ناديه الحالي. سكاي نيوز