مارادونا مستمر في تدريب خيمناسيا بعد تجديد ولاية رئيس النادي

بوينوس آيرس – سيستمر الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا على رأس الإدارة الفنية لفريق خيمناسيا لا بلاتا، عقب فوز الرئيس الحالي للنادي جابرييل بيليجرينو بولاية جديدة في الانتخابات التي أجريت السبت.

وكان أسطورة كرة القدم الأرجنتينية قد رهن استمراره في قيادة الفريق بتجدد ولاية الرئيس الحالي، الذي فاز بالانتخابات عقب حصوله على أكثر من 60% من الأصوات.

Gabriel Pellegrino ganó las elecciones en Gimnasia de La Plata y Diego Maradona seguirá como entrenador https://t.co/PZcVB5egeo — Infobae Deportes (@InfobaeDeportes) December 15, 2019

وقال مارادونا في تصريحات لصحيفة (إل ديا) عقب الإعلان عن نتيجة الانتخابات: “شكرا للأعضاء على ثقتهم بي لأنه بتصويتهم لبيليجرينو منحوني الدعم للاستمرار وأعلم أننا سنتمكن سويا من تحقيق النجاح”.

وكان لبطل العالم مع “الألبيسيليستي” في العام 1986 بالمكسيك، دورا جوهريا في فوز بيليجرينو، وكان المدرب ورئيس النادي قد اتفقا على أنه في حالة فوز الأخير في الانتخابات، سيجتمعان الاثنين من أجل الاتفاق على تعزيزات جديدة للفريق من أجل 2020، حيث يواجه مارادونا مع خيمناسيا لا بلاتا تحدي إنقاذ الفريق من الهبوط لدوري الدرجة الثانية. (إفي)