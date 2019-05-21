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مارادونا يطالب بمقاطعة فيلمه الجديد بسبب وصفه بالمحتال (فيديو)

منذ 3 دقائق

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بوينس أيرس – تعامل دييجو مارادونا أسطورة كرة القدم بسخرية مع فيلم جديد عن حياته وطالب بمقاطعة مشاهدته عند عرضه الشهر المقبل.

وفي ملصق للترويج للفيلم الوثائقي الممتد لساعتين عن النجم الأرجنتيني المثير للجدل كُتب ”دييجو مارادونا: المتمرد والبطل والمحتال “ لكن اللاعب السابق الفائز بكأس العالم أبدى غضبه من كلمة ”المحتال“.

وقال مارادونا في مقابلة تلفزيونية ”لعبت كرة القدم وحصلت على المال من الركض خلف الكرة ولم أكن السبب في الاحتيال على أي شخص.

”إذا وضعوا ذلك لجذب الناس للحضور ومشاهدة الفيلم فإني أعتقد أنهم سلكوا الطريق الخطأ. لا أحب هذا العنوان وإذا لم أحب العنوان فإني لن أذهب إلى الفيلم. لا تذهبوا وتشاهدوه“.

وكان آصف كاباديا مخرج الفيلم قال في وقت سابق إن مارادونا لم يشاهد الفيلم واعترف أنه سيكون مهتما بمعرفة رد فعله.

وأبلغ كاباديا رويترز ”هناك الكثير من الصور التي لم يشاهدها هو عن نفسه وعن عائلته وعن أطفاله. لذا أعتقد أن الأمر سيكون مفعما بالمشاعر بالنسبة له“.

وغاب مارادونا، الذي يعمل كمدرب في المكسيك، عن العرض الأول للفيلم في مهرجان كان يوم الأحد. ومن المقرر عرض الفيلم للجمهور في 14 حزيران  (يونيو) المقبل.

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