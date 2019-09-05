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مارادونا يقترب من تدريب خيمناسيا لا بلاتا

منذ ساعتين

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بوينوس ايرس – أعلن أسطورة كرة القدم الارجنتيني دييغو مارادونا انه قد يشرف على تدريب نادي خيمناسيا لا بلاتا الذي يعاني راهنا في دوري الدرجة الاولى.

وقال مارادونا – الذي خضع في تموز (يوليو) الماضي لجراحة ناجحة في ركبته في فيديو نشره محاميه ماتياس مورلا على موقع تويتر: “خضعت لجراحة أخيرا. حصلت اتصالات مع مسؤولي خيمناسيا، لكن لم اتحدث مع أحد”.

وأضاف المحامي في تصريح صحافي: “فكرة التدريب في الارجنتين تغري مارادونا. هناك استعداد جيد لرئيس خيمناسيا (غابريال بيليغرينو). بنسبة 80% سيدرب مارادونا خيمناسيا”.

وكان قائد ومدرب منتخب الارجنتين السابق تخلى عن منصبه مدربا لفريق دورادوس دي سينالوا من الدرجة الثانية في المكسيك في حزيران (يونيو) لظروف صحية بعد 9 اشهر فقط من تسلمه مهامه، فيما اعلن مورلا انه يحتاج لاجراء عمليتين جراحيتين في الكتف والركبة.

وتسلم مارادونا (58 عاما) تدريب الفريق المكسيكي الذي يخوض غمار الدرجة الثانية، في أيلول (سبتمبر) 2018 خلال الأسبوع الثامن من الدوري المحلي، حين كان الفريق يحتل المركز الثالث عشر من 15 في الترتيب، وتمكن النجم الأرجنتيني السابق من قيادة فريقه الى نهائي الدرجة الثانية مرتين في دوري الافتتاح والختام، ولكنه خسر في المرتين أمام فريق أتلتيكو سان لويس، وفشل في العبور به الى الدرجة الأولى. (أ ف ب)

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