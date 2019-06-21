مارادونا ينتقد من يروجون إصابته بألزهايمر

بوينوس آيرس – أكد لاعب كرة القدم السابق، دييجو أرماندو مارادونا، في مقطع صوتي بثه مساء الخميس أنه “لا يودع الحياة”، منتقدا هؤلاء الذين “يكذبون” بشأن وضعه الصحي وينشرون على غير الحقيقة إصابته بمرض “ألزهايمر”.

ونشر النجم الأرجنتيني السابق عبر حسابه على (إنستجرام) “تحيتي لكل متابعي مارادونا، وهناك منهم الكثيرين في البلد (الأرجنتين). وهم في ازدياد، لأنهم يكذبون، يكذبون، يتحدثون عن مرض ألزهايمر، إنهم لا يعرفون معنى كلمة الزهايمر، إنها سيئة للغاية. الناس المصابة بالزهايمر تموت، لكني لا أموت الآن”.

وأبدى مارادونا في الفيديو انزعاجه بشكل خاص من الصحافة التي تكهنت في الأيام الأخيرة بشأن حالته الصحية، بعدما استقال في 13 يونيو (حزيران) الماضي من تدريب نادي دورادوس دي سينالوا المكسيكي ليفضل الاستقرار في الأرجنتين لأسباب صحية وللخضوع لجراحة في الركبة والكتف.

وأوضح اللاعب السابق صاحب الـ58 عاما “لأن هؤلاء، يطلقون مثل هذه الأكاذيب لخلق فوضى، بالنسبة لي فهذا لا يؤثر علي. فأنا بحاجة للحفاظ على صحتي والاعتناء بنفسي. الأطباء يطلبون مني التوقف عن العمل، وبفضل الرب، ليست هناك خطورة على حالتي، لكن حان الوقت للراحة”.

وكان محامي وممثل مارادونا، ماتياس مورلا، قد طالب الأربعاء بـ”الهدوء والتضامن والتعاطف” مع الأسطورة الأرجنتيني الذي “يعالج صحته” هذه الأيام في الأرجنتين.

وقال “أعاود مطالبة الجميع المقربين من مارادونا بتقييم ما يفعله من أجلنا وأن نكون قريبين منه كي نمنحه الهدوء والتضامن والتعاطف وليس الإزعاج واهتمام وسائل الإعلام”، وذلك في بيان متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي. – (إفي)