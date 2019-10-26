مارادونا يهنئ موراليس على إعادة انتخابه رئيسا لبوليفيا

بوينوس آيرس – هنأ أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، إيفو موراليس على إعادة انتخابه رئيسا لبوليفيا، فيما أبدى دعمه لمرشح الرئاسة الأرجنتينية ألبرتو فرنانديز قبل الانتخابات المقررة، الأحد.

وكتب مارادونا على حسابه بشبكة (إنستجرام) الجمعة: “أود أن أهنئ الرئيس البوليفي إيفو موراليس على إعادة انتخابه. كما اريد أن أقول للجميع إن بلادنا ستشهد الأحد المقبل انتصار الحق مجددا على يد ألبرتو فرنانديز وكريستينا فرنانديز. فلتتحد الأرجنتين وأمريكا اللاتينية”.

وكانت اللجنة الانتخابية في بوليفيا قد انتهت الجمعة من عملية فرز الاصوات في الانتخابات، والتي أكدت فوز موراليس على المعارض كارلوس ميسا في الجولة الأولى بنسبة كافية لتفادي خوض جولة ثانية.

El mensaje de apoyo de Diego Maradona a Alberto Fernandez y Evo Morales https://t.co/6XMM5juu6Z — Infobae América (@InfobaeAmerica) October 25, 2019

وحصل موراليس المرشح عن الحركة من اجل الاشتراكية الحاكمة على 47.07% من الأصوات مقابل 36.51% للمعارض كارلوس ميسا من تحالف “تجمع المواطنين”.

وبحسب الدستور البوليفي، لا يتوجب إجراء جولة ثانية في حال حصول أيا من المرشحين على نسبة لا تقل عن 50% من الأصوات أو حصول أعلى مرشح على ما يزيد عن 40% من الأصوات لكن بفارق لا يقل عن 10% مقارنة بالمرشح التالي له.

وأرفق مارادونا رسالته بصورة من الحملة الدعائية لحزب “جبهة للجميع”، والتي تجمع ألبرتو فرنانديز كمرشح للرئاسة والرئيسة السابقة كريستيانا فرنانيز كنائبة.

ويدعم مارادونا، بطل العالم مع الأرجنتين عام 1986 ومدرب خيمناسيا لا بلاتا حاليا، منذ سنوات كريستينا فرنانديز التي حكمت البلاد منذ 2007 وحتى 2015، ويتصدر ألبرتو فرنانديز استطلاعات الرأي بنسبة 47.78% مقابل 31.79% للرئيس الحالي ماوريسيو ماكري. (إفي)