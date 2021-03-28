مارتينو: استدعاء خيمينيز كان ضروريا لمساعدته بتجاوز الإصابة

مدن – أكد الأرجنتيني خيراردو “تاتا” مارتينو، مدرب منتخب المكسيك لكرة القدم، أن استدعاء راؤول خيمينيز لمعسكر المنتخب في ويلز كان أمرا ضروريا لمساعدته على تجاوز الإصابة التي يعاني منها في الرأس.

وعقب هزيمة المكسيك بهدف نظيف أمام ويلز في المباراة الودية التي أقيمت أمس السبت في كارديف، قال مارتينو “في هذه اللحظة كان الأهم هو منحه الدفء وجعله يشعر بأنه جزء من المنتخب”.

وأضاف “لو لم يكن قد جاء لهذا المعسكر كان سيمر شهران دون وجوده مع الفريق وكنا نعلم أن انضمامه سيكون أمرا جيدا بالنسبة له”.

وكان مهاجم وولفرهامتون الإنجليزي قد تعرض لكسر في الجمجمة في نوفمبر/تشرين ثان الماضي في وقت كان يعيش فيه لحظة جيدة في مسيرته، مما أبعده عدة أشهر عن الملاعب.

وأوضح المدرب الأرجنتيني “بعد الغياب كل هذا الوقت كان من المهم أن يشعر بأنه جزء من الفريق وأن يسمع زملائه وألا يبتعد عن أجواء المنتخب لأنه خلال وقت قصير سيعود ليكون معنا”.

وعن مباراة أمس التي شاهدها خيمينيز من الدرجات، أقر مارتينو بأنه ليس راضيا عن أداء “التري كولور” في الهزيمة أمام ويلز لكنه في نفس الوقت نفى أن يكون الفريق الأوروبي الأفضل.

ومن المقرر أن يخوض منتخب المكسيك ودية أخرى أمام نظيره الكوستاريكي يوم الثلاثاء المقبل في النمسا. (إفي)