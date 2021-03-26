مارتينيز: هازارد لا يطيق الانتظار للعودة للملاعب

بروكسل – أكد مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم، روبرتو مارتينيز، أن مهاجم ريال مدريد، إدين هازارد لايطيق الانتظار للعودة للعب.

وفي مؤتمر صحفي قبل السفر للتشيك لمواجهة منتخب هذا البلد في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، قال المدرب الإسباني “أعتقد أن إدين يحافظ على هدوئه في كل المواقف، لكنه الآن لا يطيق الانتظار للعودة إلى الملاعب. لا يهم حجم الخبرة التي تحظى بها، حين تكون لاعبا لا يستطيع أن يكون في الملعب ينتابك شعور غريب”.

كما أشار مارتينيز إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يضطر فيها هازارد، الذي يخضع للعلاج بدون تدخل جراحي، للابتعاد عن الملاعب طوال هذا الوقت.

وأوضح “يكون الأمر صعبا عليك حين تقضي 12 أو 13 موسما وأنت تلعب أقصى حد ممكن من الدقائق ثم فجأة تجد نفسك لا تستطيع القيام بما كنت تفعله دائما. الأمر بمثابة صدمة، لكن إدين كان في حالة مزاجية جيدة حين رأيته وهو لا يطيق الانتظار للعمل بجدية لأقصى درجة ليعود للعب مع ريال مدريد”.

واستغل المهاجم البلجيكي فترة توقف مسابقات الدوري للعمل على تعافيه مع أطباء المنتخب وسيسافر مجددا لمدريد لمواصلة العلاج.

وفي هذا السياق، أكد ماريتينز أنه سواء المنتخب أو النادي “يدعمان بعضهما البعض” كي يعود هازارد “لأفضل مستوياته في أقرب وقت”.

واستهل منتخب بلجيكا مشواره في السباق نحو المونديال بانتصار على ويلز (3-1) يوم الأربعاء الماضي، وسيحل ضيفا على التشيك غدا السبت، ثم سيستقبل بيلاروسيا يوم الثلاثاء .– (إفي)