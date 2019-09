باريس – سيفتقد مارسيليا الفرنسي خدمات مهاجمه فلوريان توفان حتى العطلة الشتوية التقليدية خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة، وذلك بسبب اضطراره لاجراء عملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة بحسب ما أعلن النادي المتوسطي، اليوم الأربعاء.

وتعرض توفان لاصابة في كاحله قبل قرابة 4 أشهر ونصف الشهر وعاد للتمارين الجماعية مع الفريق قبل عطلة المباريات الدولية التي أقيمت مؤخرا (معظمها في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020)، وحتى أن شارك لدقائق في المباراة الأخيرة لفريقه في الدوري ضد سانت اتيان (1-0)، لكنه “ما زال منزعجا” من الأوجاع بحسب ما أشار مارسيليا في بيانه.

🔵 Medical Announcement: @FlorianThauvin and the Club have agreed for the player to undergo an operation in the coming days. He will undergo a period of unavailability until the winter break. pic.twitter.com/EGea61pV1J

— Olympique Marseille (@OM_English) September 11, 2019