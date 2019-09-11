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مارسيليا يفتقد خدمات توفان لفترة طويلة بسبب الاصابة

منذ ساعتين

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باريس – سيفتقد مارسيليا الفرنسي خدمات مهاجمه فلوريان توفان حتى العطلة الشتوية التقليدية خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة، وذلك بسبب اضطراره لاجراء عملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة بحسب ما أعلن النادي المتوسطي، اليوم الأربعاء.

وتعرض توفان لاصابة في كاحله قبل قرابة 4 أشهر ونصف الشهر وعاد للتمارين الجماعية مع الفريق قبل عطلة المباريات الدولية التي أقيمت مؤخرا (معظمها في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020)، وحتى أن شارك لدقائق في المباراة الأخيرة لفريقه في الدوري ضد سانت اتيان (1-0)، لكنه “ما زال منزعجا” من الأوجاع بحسب ما أشار مارسيليا في بيانه.

وقال مارسيليا أن توفان سيستعيد “عافيته 100 بالمئة” بعد الخضوع للعملية الجراحية.

ويحتل مارسيليا المركز الثامن بعد 4 مراحل على انطلاق الموسم الجديد من الدوري، لكن بفارق نقطتين فقط عن غريمه باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر. (أ ف ب)

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