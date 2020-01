مارسيليا يسعى لمواصلة نتائجه الجيدة بانتظار موقعة سان جيرمان وموناكو

مارسيليا – بعد بداية جيدة للنصف الاول من الدوري الفرنسي لكرة القدم أنهاه في المركز الثاني، يفتتح مرسيليا النصف الثاني بمواجهة رين الثالث خارج قواعده مع عودة عجلة “الليغ 1” الى الدوران الجمعة في افتتاح المرحلة 20، ويخوض فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش سلسلة مباريات صعبة مع انطلاق مرحلة الاياب، وهو أمر انتقده البرتغالي منذ أسابيع.

وقال فالانتان رونجيه لاعب خط وسط مرسيليا الاربعاء “لقد ذكرنا المدرب بذلك صباح اليوم ايضا خلال التمارين. ندرك أهمية نهاية شهر كانون الثاني (يناير) ومنتصف شباط (فبراير)، وبعد لقاء رين، يلتقي مارسيليا مع بوردو (مرحلة 22)، يسافر الى سانت اتيان (23) ويحل ضيفا على ليل الرابع (25).

ويدخل مرسيليا النصف الثاني من الموسم وهو في المقدمة بفارق خمس نقاط عن رين الثالث الذي في حوزته مباراة أقل، وبسبع نقاط عن ليل الرابع، متسلحا بسلسة نتائج سمحت له بحصد 22 نقطة من اصل 24 مع نهاية العام 2019، وقال فياش بواش مدرب تشلسي وتوتنهام الانجليزيين السابق: “يجب أن نحافظ على الوتيرة. الاجواء جيدة، الإعلام يشيد، الجماهير تعطينا كل شيء…لكن لا يمكننا الاسترخاء”.

بعد معاناته في الموسم الماضي حيث انهى الدوري في المركز الخامس وبداية بطيئة للموسم الحالي، يجد مرسيليا نفسه في موقع مختلف الآن، ويتابع فياش بواش: “يجب أن نتعامل مع ذلك، الامر اسهل عندما تكون اهدافك صغيرة، بإمكاننا أن نكون في المركز الثاني في حال فوزنا في تلك المباراة أمام رين” على اعتبار ان الفارق خمس نقاط ورين يملك مباراة مؤجلة ضد اميان.

ولم ينف البرتغالي “صحيح أن الضغط يرتفع قليلا عندما تكون المباريات خارج ارضنا ويتحتم علينا الرد. لكن علينا ان نأخذ كل مباراة على حدى”، حيث يستعيد مارسيليا بطل فرنسا في عشر مناسبات آخرها عام 2010، جهود حارسه وقائده ستيف مانداندا الذي تعافى من اصابة في الكاحل، الا انه سيخسر جهود الياباني هيروكي ساكاي الذي تحصل على بطاقة حمراء بعد إنذار ثان خلال الفوز على تريليسا من الدرجة الثانية في كأس فرنسا السبت، حيث احتاج مرسيليا لركلات الترجيح للتغلب على منافسه.

Getting ready for the fight. #ICICESTPARIS #TÔTOUTARD 🔴🔵 pic.twitter.com/VELzlZ0skg

— Thomas Meunier (@ThomMills) January 9, 2020