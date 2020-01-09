مارسيليا يسعى لمواصلة نتائجه الجيدة بانتظار موقعة سان جيرمان وموناكو

مارسيليا – بعد بداية جيدة للنصف الاول من الدوري الفرنسي لكرة القدم أنهاه في المركز الثاني، يفتتح مرسيليا النصف الثاني بمواجهة رين الثالث خارج قواعده مع عودة عجلة “الليغ 1” الى الدوران الجمعة في افتتاح المرحلة 20، ويخوض فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش سلسلة مباريات صعبة مع انطلاق مرحلة الاياب، وهو أمر انتقده البرتغالي منذ أسابيع.

وقال فالانتان رونجيه لاعب خط وسط مرسيليا الاربعاء “لقد ذكرنا المدرب بذلك صباح اليوم ايضا خلال التمارين. ندرك أهمية نهاية شهر كانون الثاني (يناير) ومنتصف شباط (فبراير)، وبعد لقاء رين، يلتقي مارسيليا مع بوردو (مرحلة 22)، يسافر الى سانت اتيان (23) ويحل ضيفا على ليل الرابع (25).

𝐀𝐮 𝐟𝐨𝐨𝐭, 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐮𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐮𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐪𝐮𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐭𝐞 𝐜’𝐞𝐬𝐭 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐧 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐞 À l'occasion de la 20e journée de @Ligue1Conforama, l'ensemble du football professionnel se mobilise pour lutter contre le racisme #JouonsLaCollectif — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 9, 2020

ويدخل مرسيليا النصف الثاني من الموسم وهو في المقدمة بفارق خمس نقاط عن رين الثالث الذي في حوزته مباراة أقل، وبسبع نقاط عن ليل الرابع، متسلحا بسلسة نتائج سمحت له بحصد 22 نقطة من اصل 24 مع نهاية العام 2019، وقال فياش بواش مدرب تشلسي وتوتنهام الانجليزيين السابق: “يجب أن نحافظ على الوتيرة. الاجواء جيدة، الإعلام يشيد، الجماهير تعطينا كل شيء…لكن لا يمكننا الاسترخاء”.

بعد معاناته في الموسم الماضي حيث انهى الدوري في المركز الخامس وبداية بطيئة للموسم الحالي، يجد مرسيليا نفسه في موقع مختلف الآن، ويتابع فياش بواش: “يجب أن نتعامل مع ذلك، الامر اسهل عندما تكون اهدافك صغيرة، بإمكاننا أن نكون في المركز الثاني في حال فوزنا في تلك المباراة أمام رين” على اعتبار ان الفارق خمس نقاط ورين يملك مباراة مؤجلة ضد اميان.

ولم ينف البرتغالي “صحيح أن الضغط يرتفع قليلا عندما تكون المباريات خارج ارضنا ويتحتم علينا الرد. لكن علينا ان نأخذ كل مباراة على حدى”، حيث يستعيد مارسيليا بطل فرنسا في عشر مناسبات آخرها عام 2010، جهود حارسه وقائده ستيف مانداندا الذي تعافى من اصابة في الكاحل، الا انه سيخسر جهود الياباني هيروكي ساكاي الذي تحصل على بطاقة حمراء بعد إنذار ثان خلال الفوز على تريليسا من الدرجة الثانية في كأس فرنسا السبت، حيث احتاج مرسيليا لركلات الترجيح للتغلب على منافسه.

وتشهد المرحلة في ختامها مباراة قمة بين باريس سان جرمان البطل مع ضيفه موناكو السابع الاحد، علما ان مباراتهما في المرحلة 15 تأجلت الى الخامس عشر من الشهر الحالي، ما يعني ان الفريقين سيلتقيان مرتين في غضون ثلاثة ايام.

ويتصدر سان جرمان بقيادة المدرب الالماني توماس توخل ترتيب الدوري بفارق سبع نقاط عن مرسيليا ولعب مباراة أقل، ويبتعد بفارق 17 نقطة عن موناكو بطل فرنسا عام 2017.

ويدخل نادي العاصمة الفرنسية اللقاء على ملعب “بارك دي برانس” بعد انتصارين عريضين على كل من سانت اتيان (6-1) الاربعاء في ربع نهائي كأس الرابطة، وليناس مونليري من الدرجة السادسة بنتيجة 6-0 الاحد في الدور الـ64 من كأس فرنسا، فيما تفوق موناكو (2-1) على ريمس في الدور ذاته.

ويخوض سان جرمان اللقاء وسط أحاديث متضاربة حيال مستقبل مهاجمه الاوروغوياني ادينسون كافاني الذي أثار الجدل في الآونة الاخيرة لامكانية رحيله عن العاصمة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لا سيما الى اتلتيكو مدريد الاسباني.

الا أن توخل أكد الثلاثاء أن المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية البرازيلي ليوناردو يعارض انتقال هداف الفريق خلال المركاتو الحالي، مشيرا “لدينا الرأي ذاته. كلانا لا يحب التغيير خلال المركاتو الشتوي”.

واضاف “يملك ليوناردو خبرة كبيرة، يعرف كيفية الفوز بالالقاب ويعرف ما هو مهم من اجل تحقيق ذلك. نريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الالقاب ولهذا السبب نريد فريقا كبيرا”.

وينتهي عقد كافاني افضل هداف في تاريخ باريس سان جرمان مع 198 هدفا، في نهاية الموسم الحالي، وقد خسر مركزه الاساسي بعد قدوم قلب الهجوم الارجنتيني ماورو ايكاردي على سبيل الاعارة من انتر الايطالي، وصودف مجيء الاخير مع اصابة ابعدت كافاني لمدة شهرين عن الملاعب نجح خلالها الأرجنتيني بفرض نفسه في التشكيلة الاساسية. (أ ف ب)