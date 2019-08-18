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مارسيليا يعود بنقطة “خجولة” من نانت بالدوري الفرنسي

منذ 3 ساعات

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نانت (فرنسا) – أحرز مارسيليا نقطته الأولى هذا الموسم بتعادله السلبي مع مضيفه نانت، السبت في المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

لكن اداءه غير المشوق ذكر بالمهمة الصعبة لمدربه الجديد البرتغالي اندريه فياش بواش، الذي مُنح مهمة إعادة الفريق المتوسطي إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى منذ العام 2013، بعد حلوله بدلا من رودي غارسيا.

وعاد مدرب بورتو البرتغالي، تشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين الى التدريب بعد غياب سنة ونصف السنة اثر رحيله من شنغهاي سيبغ الصيني في العام 2017.

وبعد خسارته الافتتاحية أمام رينس 0-2، يدين مارسيليا بنقطته الاولى الى حارسه الدولي ستيف مانداندا الذي كان حاسما في آخر ربع ساعة أمام الفريق الاصفر. (أ ف ب)

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