مارسيليا – بعد تسجيل هدفه الاول في 16 شهرا يأمل الجناح الصربي نيمانيا رادونيتش في اثبات نفسه أكثر مع مارسيليا الذي يستقبل بريست، الجمعة في المرحلة 15 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

حتى اللحظة لم يسجل رادونيتش سوى مرة يتيمة في 34 مباراة (12 أساسيا) مع مرسيليا الذي يبحث عن الدفاع عن وصافة الدوري، بحيث يتخلف ثماني نقاط عن باريس سان جرمان حامل اللقب.

واحتفل ابن الثالثة والعشرين بجنون بعد تسجيله في مرمى تولوز (2-صفر) الاحد الماضي ونال بطاقة صفراء لخلع قميصه، حيث قال مدربه البرتغالي اندريه فيلاش بواش: “هذا هدف هام له، وقد يمنحه الثقة”.

Séance de toro musclée pour nos olympiens 😤 pic.twitter.com/yGMkPDvplp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 28, 2019

لكن اللاعب كان “أرسل إشارات مشجعة، كان حاسما في عدة مباريات مع تمريرة قبل الهدف ضد مونبلييه (1-1)”، لكن التمريرة لم تحتسب رسميا لانها ارتدت من زميله فالير جيرمان، غير أن لاعب النجم الاحمر الصربي السابق (2017-2018) لم يضمن بعد موقعا اساسيا ضد بريست. أربعة اسماء لا زالت ضمن احتمالات الحلول بدلا النجم فلوريان توفان الغائب حتى شباط/فبراير المقبل بسبب الاصابة.

فضلا عن بونا سار المستخدم غالبا، دفع المدرب البرتغالي بجرمان وحتى مكسيم لوبيز في آخر مباراتين، لكن المدرب المح ان “جميع الخيارات يتم التأقلم معها ما عدا نيمانيا” الذي يلعب في مركزه المفضل.

ويسمّي المدرب خياراته “نبحث عن الخيار في الرواق الايمن منذ غياب توفان، ونستمر في البحث بونا، فالير، رادونيتش، (التوسني سيف الدين) خاوي، مارلي (آكي)، اسحاق (لحادجي)”، كما يشكو فيلاش بواش “هذا المركز هو نقطة ضعفنا هذا الموسم”.

في الوقت الحالي، يلعب رادوينتش دور الجوكر، ولم تكن مشاركاته الثلاث الاساسية هذا الموسم مقنعة.

ويشرح المدرب: “لا أحد في العالم يحب ان يبقى بديلا، تريد ان تخوض كل المباريات. لكن عندما يدخل يصنع الفارق، نيمانيا أحد أسلحتنا”.

3 points de plus! Bravo les gars!! On continue… 💪🏼 #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/w4z41CcnpD — Morgan Sanson (@Morgan_Sanson8) November 24, 2019

وأشاد فيلاش بواش بجناحه وفي الوقت عينه وجه له انتقادات بناءة. في منتصف تشرين الاول/اكتوبر، أقر بان النادي المتوسطي “ينتظر المزيد منه”، وذلك بعد انفاق 14 مليون يورو زائد المكافآت لضمه من روما الايطالي.

وفي ختام المرحلة الاحد، يصطدم باريس سان جيرمان المتصدر بمضيفه موناكو صاحب المركز الرابع عشر والنتائج المتقلبة، حيث في آخر 6 مباريات فاز فريق الإمارة 3 مرات وخسر مثلها، علما بانه الفريق الوحيد الذي خرق سيطرة سان جرمان في السنوات السبع الاخيرة واحرز لقب 2017.

ويخوض سان جيرمان المواجهة بعد قلب تاخره أمام مضيفه ريال مدريد الاسباني 0-2 الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا الى تعادل بهدفي كيليان ميبابي والاسباني بابلو سارابيا. لكن الفريق المملوك قطريا ضمن صدارة مجموعته لابتعاده 5 نقاط عن ريال قبل جولة على ختام دور المجموعات.

اما انجيه الثالث والعائد الى اكمال مفاجآت بعد فترة هبوط، فيحل على نيس الجريح الذي تحول من طامح للمنافسة على مراكز المقدمة الى هارب من منطقة الهبوط، اذ فشل فريق المدرب باتريك فييرا بتحقيق أكثر من فوز يتيم في آخر ثماني مباريات ليتراجع الى المركز الخامس عشر.

وتبدو المنافسة قوية على المركز الثاني بين عدة اندية، اذ يبتعد مرسيليا الثاني (25 نقطة) عن نانت الثامن 5 نقاط فقط. (أ ف ب)