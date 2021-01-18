مارسيلينو: قضيت وقتا قصيرا في بيلباو لكنه كان مثمرا

إشبيلية (إسبانيا) – هنأ مدرب أثلتيك بيلباو الجديد، مارسيلينو جارسيا تورال، الجماهير بالتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني بالفوز في النهائي على برشلونة 3-2 ، معتبرا أنه رغم قضاءه وقتها قصيرا مع الفريق، الذي تولى مسؤوليته قبل 12 يوما فقط، إلا أنه كان مثمرا.

وصرح مارسيلينو عقب النهائي ليلة الاحد “قضيت وقتا قصيرا في بلباو لكنه كان مثمرا، اللاعبون هم يستحقون الثناء، جائوا إلى هنا وفازوا بمباراتين، مباراتين على مدريد والبرسا”.

وأضاف “كانت لديهم الثقة في الفوز اليوم بعد إقصاء مدريد، سعيد للهدف الرائع لإينياكي ويليامز، لعبة رائعة انتهت بشكل من المستحيل أن ترى أفضل منه”.

وتابع “أريد أن أتذكر أيضا كل من أدوريز، سان خوسيه وبينيات” اللاعبون الذين قادوا بلباو للبطولة قبل رحيلهم أو اعتزالهم، وكذلك الجهاز الفني السابق بقيادة جايزكا جاريتانو، الذي أقيل قبل أسبوعين فقط.

وتوج أثلتيك بلباو بلقب كأس السوبر للمرة الثالثة في تاريخه (1984 و2015 و2020)، والثانية على حساب البرسا بعد نسخة 2015.

أما الفريق الكتالوني فلم ينجح في حصد أول ألقاب الموسم، والأول أيضا مع مدربه الهولندي رونالد كومان، ليظل رصيده عند 13 لقبا في السوبر. (إفي)