ماركانو يقترب من العودة إلى معقل “التنانين” لـ بورتو

لشبونة – اقترب المدافع الإسباني ايفان ماركانو من العودة إلى صفوف بورتو البرتغالي، الذي لعب فيه لـ 3 مواسم متتالية، قبل أن يقضي الموسم الماضي في صفوف روما الايطالي.

وصوّرت وسائل أعلام برتغالية عدة وصول إيفان ماركانو إلى مطار بورتو، وأكدت أنه قد ينضم إلى تدريبات الإعداد للموسم الجديد لـ”التنانين”، حيث تأتي عودة اللاعب بعد رحيل ايدر ميليتاو لريال مدريد وانضمام المدافع البرازيلي فليبي لأتلتيكو مدريد.

Aqui está Iván Marcano na chegada à cidade invicta.#MercadoFCP🔵⚪️ pic.twitter.com/kTaMIIYcQE — FC Porto Transferencias (@FCPortoMercado) July 11, 2019

وكان ماركانو من الركائز الأساسية لبورتو تحت قيادة سيرجيو كونسيساو، ولذلك يسعى المدرب البرتغالي لتعزيز خط الدفاع مجددا به إلى جانب بيبي.

وكان اللاعب (32 عاما) قد انضم لروما الموسم الماضي بعقد حتى 2021 ولكن في ضوء عدم مشاركته مع “ذئاب العاصمة”، فلربما يعود خلال الساعات المقبلة إلى بورتو ليلتقي هناك برافقه القدامى أولير توريس وايكر كاسياس.

(إفي)