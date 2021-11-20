ماركس ولينين يزفّان إنغلز في الهند

اجتمع ماركس ولينين وهو تشي مينه في جنوب الهند نهاية الأسبوع الماضي لحضور حفلة زفاف صديقهم إنغلز.

لكن أي ألماني أو روسي أو فيتنامي لم يكن موجودا في هذه المناسبة السعيدة، بل هي ببساطة أسماء أعضاء في الحزب الشيوعي في ولاية كيرالا الهندية.

وأوضحت صحيفة “ماثروبومي” المحلية أن إنغلز ولينين شقيقان، في حين أن ماركس وهو تشي مينه هما ابنا ناشط في الحزب المحلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرجال الأربعة هم أعضاء ناشطون في الحزب الشيوعي، لكن ماركس حضر خصيصا من مدينة دبي ذات الاقتصاد الحرّ ليحضر في 14 نوفمبر حفلة الزفاف في أثيرابيلي.

ولا تزال ولاية كيرال ميّالة إلى المطرقة والمنجل، إذ تولى فيها الحزب الشيوعي السلطة المحلية معظم العقود الستة الماضية، وتكثر فيها الأسماء المستوحاة من الشخصيات الشيوعية كستالين وتروتسكي.

وكانت الهند قريبة سياسيا من الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة ولذلك تنتشر فيها الأسماء الروسية، وخصوصا في مناطقها الجنوبية، ومنها مثلا “برافدا” وهو اسم الصحيفة السوفييتية الحكومية.

ويتولى رئاسة الوزراء راهنا في ولاية تاميل نادو الواقعة شرق ولاية كيرالا م. ك. ستالين الذي أطلق عليه والده هذا الاسم تيمنا بالدكتاتور السوفييتي قبل أيام قليلة من وفاته في روسيا.

وأقيمت في تلك الولاية في يونيو الماضي حفلة زفاف رجل اسمه “اشتراكية” بحضور أشقائه “شيوعية” و”لينينية” و”ماركسية”.-(وكالات)