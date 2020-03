ماركوس سمارت لاعب بوسطن يتعافى من فيروس كورونا

لوس انجليس – أعلن ماركوس سمارت، لاعب بوسطن سلتيكس احد اندية الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة، عن تعافيه من الاصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا بانه لم يعد يشعر بأي عوارض.

واصيب سمارت بفيروس “كوفيد-19” قبل 10 ايام وقال بحسابه على تويتر: “شفيت قبل يومين من كورونا، لقد أكدت لي السلطات الصحية في ماساتشوستس هذا الامر”.

واضاف: “شكرا لكم جميعا على رسائلكم وصلواتكم، وأقوم بالمثل الى جميع المصابين بهذا الفيروس. لا تقوموا باي مخاطرة، لنبقى متحدين من خلال البقاء متباعدين”.

Marcus Smart, who tested positive for COVID-19 two weeks ago, has been cleared by the Massachusetts Department of Health. https://t.co/BnJS8shZ5l

— ESPN (@espn) March 30, 2020