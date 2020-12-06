ماركوس يورينتي: أتلتيكو مدريد يتمتع بثقة كبيرة

مدريد – قال ماركوس يورينتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد إن فريقه يتمتع الآن “بثقة كبيرة تنعكس في الملعب في كل مباراة” .

وجاءت تصريحات يورينتي عقب فوز فريقه السبت على بلد الوليد بهدفين نظيفين في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني وقال “الفريق في حالة جيدة للغاية. مستوى كل لاعب يرتفع ونتمتع بثقة كبيرة تنعكس في كل مباراة”.

وعن تسجيله الهدف الثاني لقاء بلد الوليد والذي كان الهدف رقم 3 آلاف للفريق على ملعبه في الليجا قال يورينتي “إنه لمن دواعي سروري دائما تسجيل هدف لهذا النادي ؛ إذا كان ذلك الهدف رقم 3000 فالأمر أكثر تميزًا . آمل أن أسجل الكثير في حياتيا”.

وحول مواجهة رد بول سالزبورج الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا في مباراة حاسمة لتأهل الفريق لثمن النهائي علق يورينتي “لدينا مباراة غاية في الأهمية وعلينا أن نقدم افضل أداء حتى نحقق النصر. أعتقد أنا حالتنا جيدة ولدينا بضعة أيام للاستعداد”. (إفي)