ماركو يقترب من الرمثا.. الفيصلي يستقبل 8 مدربين

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

المحترف ماركو يقترب من الرمثا

بات المحترف البوسني ماركو، قريبا من العودة إلى صفوف فريق الرمثا لكرة القدم، للظهور مع الفريق خلال منافسات الموسم الكروي المقبل.

ماركو الذي سبق وأن لعب في فريق الرمثا موسم 2016-2017، وافق على عرض نادي الرمثا، للعب في الفريق خلال المرحلة المقبلة، بانتظار وصوله إلى عمان قريبا.

وتفيد المعلومات أن ماركو يستعد للحضور إلى عمان خلال الايام القليلة المقبلة، أملا في اللحاق بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده النادي يوم الاثنين المقبل في فندق الرويال في عمان، للكشف عن التعاقدات الجديدة من جهاز فني ولاعبين، وشركة راعية.

ويتحدث مشجعون لنادي الرمثا، عن تفاؤلهم بالادارة الحالية برئاسة رائد النادر، التي تعمل بجهد كبير وصمت وسرية، لتعزيز صفوف الفريق، واعادة الفريق إلى الواجهة مجددا.

واعتبر أحد المشجعين أن الرمثا بدأ خطوته الأولى بالاتجاه الصحيح، وهو أمر مهم اذا ما اراد الفريق العودة لمنصات التتويج.

الفيصلي يلتقي 8 مدربين تمهيدا لإعلان تعيينهم

ينتظر أن يشهد مقر النادي الفيصلي عند الساعة الواحدة ظهرا، لقاء لرئيس النادي بكر العدوان، مع 8 مدربين، تمهيدا لاعلان تعيينهم مدربين لفرق الفئات العمرية.ووفق المعلومات فقد اعاد الفيصلي استدعاء المدرب عدنان عوض، لتولي مهمة المدير الفني لفرق الفئات العمرية، بعد أن اعتذر عوض في المرة الأولى.

ونجح الفيصلي في اعادة عدنان لتولي مهمة الإشراف على فرق الفئات العمرية، قبل أن يقوم الأخير بتسمية المدربين الذين سيساعدونه في العمل.ووفق المعلومات فقد سمى عوض 7 مدربين سيساعدونه في مهمة تدريب فرق الفئات العمرية، بانتظار الكشف عن هويتهم خلال جلسة اليوم.

الحكام يلوحون برفض التحكيم ببطولة الفيصلي

لوح عدد من حكام دوري المحترفين، برفض التحكيم في بطولة النادي الفيصلي “بطولة الراحل الشيخ سلطان العدوان”، احتجاجا على عدم ايفاء اتحاد كرة القدم بوعوده بصرف المستحقات المالية المتأخرة منذ فترة طويلة.

وقال حكام في اتصال مع “الغد”، أن مشكلتهم ليست مع الفيصلي الذي يعتزون ويفتخرون به وباسم البطولة التي يقيمها، ولكن مشكلتهم مع اتحاد كرة القدم ودائرة التحكيم التي لم تف بالتزاماتها ووعودها.

ووجه الحكام انتقادات لاذعه لمسؤولي التحكيم في الاتحاد، لعدم القدرة على تحصيل مستحقات الحكام.

ونشر الحكام عبر المجموعة التي تم تأسيسها على “واتس اب”، رسالة موحدة تفيد أنه وفي ظل عدم التزام الاتحاد بالتزاماته، فإنهم يعتذرون عن عدم التحكيم في بطولة الفيصلي.

الحكام الذين تحدثوا لـ”الغد”، أبدوا دهشتهم ايضا، لقيام المسؤول التحكيمي بخصخصة مجموعة “واتس اب”، من خلال منع نشر اي تعليق، والاكتفاء فقط بنشر تعليقاته هو فقط، ما أثار حفيظة الحكام الذين أكدوا أن هذه الخطوة تتيح لهم فرصة التعبير عن آرائهم في مواقع أخرى، مطالبين الاتحاد بسرعة اجراء تعديلات على دائرة الحكام لإنقاذ ما يمكن انقاذه.

لاعبو الرمثا يتوقعون مفاجآت في المؤتمر الصحفي

توقع لاعبون في نادي الرمثا، أن يشهد المؤتمر الصحفي المنتظر عقده في عمان يوم الاثنين المقبل، مفاجآت على صعيد اللاعبين الذين سيمثلون الفريق في الموسم المقبل.

وكشف لاعبون أن إدارة النادي، أبلغتهم بوجود لاعبين جدد، سيشكلون مفاجأة للاعبي الرمثا أنفسهم.

وتفيد المعلومات أن الرمثا، اتفق حتى الآن مع نجوم أمثال مصعب اللحام وعامر ابو هضيب وعلاء الشقران وحمزة حفناوي، إلى جانب المحترف الافريقي الذي تم الاعلان عنه قبل حوالي اسبوعين.

وبحسب المعلومات فإن هناك تفكير بإعادة اللاعب حمزة الدردور المحترف حاليا في الوحدات، بانتظار مزيد من الدراسة والمشاورات قبل اتخاذ خطوة حاسمة بهذا الشأن، لمعرفة إمكانية عودة اللاعب للرمثا.

لاعبون توقعوا أن يشهد المؤتمر الصحفي ايضا، أسماء محلية غير متوقعه وفق ما يتم تداوله داخل النادي، في ظل وجود مفاوضات حاليا مع عدد من النجوم، على أمل التوصل لاتفاق، وهذا ما سيتضح في المؤتمر الصحفي الذي سيكشف عما اذا كانت المفاوضات الجارية حاليا نجحت أم لا ؟

دومي الفيصلي يثير الإعجاب وتوقعات بنجوميته

توقع عدد من متابعي المباريات الودية لفريق النادي الفيصلي، عن اعجابهم باللاعب الوافد حديثا للفريق دومي بني دومي الذي قدم مستوى فنيا تصاعديا.

ولفت متابعون أن دومي “مواليد 1999″، ظهر بشكل متميز، كشف عن خامة كروية لافتة في حال لقي الاهتمام اللازم.

وتوقع البعض أن يكون ظهور دومي مع الفيصلي في الموسم المقبل أو الذي يليه، كظهور اللاعب أحمد العرسان في الفريق في الموسم المقبل، متمنين أن يستثمر الفيصلي هذه الموهبة للاستفادة منها فنيا وماديا في المواسم المقبلة.

يشار إلى أن الفيصلي، نجح قبل اشهر، باستقطاب لاعبين شباب، ينتظرهم مستقبلا كرويا زاهرا، في حال وجدوا الاهتمام الفني اللازم.

انضمام الصغير للفيصلي يهدد استمرار ابو خيزران

كشفت مصادر في النادي الفيصلي، أن استقطاب المدافع أحمد الصغير لصفوف فريق كرة القدم، يهدد استمرار المدافع رواد ابو خيزران الذي تقلصت فرص مشاركته في المباريات. ووفق المعلومات فإن مركز قلب الدفاع في الفيصلي وبالتعاقد مع الصغير بات يضم 4 لاعبين هم: إبراهيم الزواهرة وبراء مرعي ورواد ابو خيزران إلى جانب الصغير، ما يفرض على الفيصلي حجب لاعبين اثنين، وهو ما يقلص من حظوظ ابو خيزران وفق المصدر الذي أكد تمسك رواد بالاستمرار مع ناديه. وسبق لنادي السلط وأن خاطب الفيصلي رسميا، لطلب اللاعبين ابراهيم دلدوم وابو خيزران.

وتفيد الأنباء أن الفيصلي ربما يبحث عن وجهة جديدة لرواد، في ظل استمرار عقده مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل.

يشار إلى أن رواد ابو خيزران يعتبر من افضل المدافعين في الأندية، قبل ان يتعرض إلى اصابة ابعدته عن الفريق في الموسم الماضي، ومن ثم العودة الأن بقوة للملاعب.

المصري ماهر يبدأ اختباراته في الصريح

بدأ المحترف المصري علاء ماهر، فترة التجربة والاختبارات مع فريق نادي الصريح لكرة القدم، للوقوف على مستواه الفني، تمهيدا للتعاقد معه في حال تمكن من اجتياز الاختبارات.اللاعب المصري الذي سبق وأن لعب في فريق الترسانة المصري والوطني السعودي، وصل إلى عمان أول من أمس، وتابع يوم أمس مباراة ودية للصريح، بانتظار أن يشارك اليوم في تدريبات الفريق التي يقودها المدير الفني عبدالله العمارين.

الشبول والكتة يستعدان لمرافقة فريق الشرطة

يستعد المدربان هيثم الشبول وعبدالرؤوف الكتة، لمرافقة فريق الشرطة رحلته المقبلة خلال الساعات القليلة المقبلة، إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا للمباراة التالية ببطولة الأندية العربية.

كما يدرس فريق الشرطة اقامة معسكر تدريبي في قطر، في حال كان ذلك متاحا.

الفيصلي يفوز على خدمات الشاطئ

فاز فريق النادي الفيصلي على فريق خدمات الشاطئ الفلسطيني لكرة القدم بنتيجة 2-0 في المباراة الودية التي اقيمت أمس على ملعب الفيصلي بغمدان.

وسجل هدفي الفيصلي المحترف النيجيري جابلان سلامي من ركلة جزاء ودومي بني دومي. في مباراة استثمرها الفيصلي في اشراك عدد كبير من لاعبيه لتجربتهم.

ويتواجد الفريق الفلسطيني في عمان لاقامة معسكر تدريبي بدعوة من النادي الفيصلي.

يشار الى ان الفيصلي يواصل مبارايته الودية استعدادا لتنظيم بطولته الودية اعتبارا من يوم غد الخميس، والتي تأتي في اطار استعدادات الفيصلي للمشاركة الاسيوية ومنافسات الموسم المحلي المقبل.

إلى ذلك، يحتفي الفيصلي اليوم بفريق خدمات الشاطئ الفلسطيني، من خلال حفل العشاء الذي يقيمه الفيصلي تكريما للاشقاء في فلسطين.

البكار في طريقه للتدريب في أندية العاصمة

يستعد حارس مرمى المنتخب الوطني السابق والمدرب الحالي خلدون البكار، للعمل مدربا في أحد أندية العاصمة.

البكار الذي يسكن في كفرسوم، وسبق وأن درب حراس مرمى عدد من الأندية في مختلف الدرجات، تلقى عرضا لتدريب فرق الفئات العمرية في أحد الأندية المنافسة، بانتظار جلسة المفاوضات الأخيرة اليوم الاربعاء مع رئيس النادي، تمهيدا لحسم القرار بشكل نهائي.ويعتبر البكار من المدربين المبدعين فنيا، إلى جانب تمتعه بدماثة الخلق وحسن التعامل مع الجميع.

فريق طولكرم يصل لملاقاة الوحدات الجمعة

يصل فريق ثقافي طولكرم الفلسطيني لكرة القدم عمان اليوم، استعدادا لملاقاة فريق نادي الوحدات يوم الجمعة المقبل، في مباراة اعتزال اللاعب باسم فتحي.

وأعلن الوحدات أن الفريق الفلسطيني كان يفترض أن يصل عمان يوم غد الخميس، قبل أن يطلب تقديم الحضور، وهو ما وافق عليه الوحدات الذي سيقوم باستقبال الفريق من منطقة الجسر.

كواليس النجوم

• مصدر مقرب من المدرب التونسي شهاب الليلي، كشف عن قرب عودة المدرب إلى عمان، لاستكمال مفاوضاته مع أحد أندية المحترفين، أملا في حسم الصفقة.

• فريق الصريح لكرة القدم، خاض يوم أمس مباراة ودية مع فريق الشباب في نادي الرمثا، في لقاء ودي أقيم على ملعب الرمثا وانتهى بفوز فريق الصريح بنتيجة 2-1… الصريح باشر تدريباته منذ حوالي اسبوعين، فيما لم يتجمع فريق الرمثا الاول، واكتفى النادي بتجميع اللاعبين الشباب في الايام الاخيرة.

• اللاعب أحمد ابو حلاوة، وقع رسميا أول من أمس على كشوفات فريق نادي شباب العقبة لكرة القدم، لتمثيل الفريق في منافسات دوري المحترفين في الموسم الجديد.. إدارة نادي شباب العقبة، حظيت بالاطراء من قبل محبي النادي، لنشاطها وخطواتها الملموسة لتطوير كرة القدم في النادي من خلال إبرام صفقات جديدة مع أكثر من 10 لاعبين، وتجديد عقد الجهاز الفني، إلى جانب تعيين النجم السابق حاتم عقل مديرا فنيا لفرق الفئات العمرية، في خطوة اعتبرها عشاق العقبة في الطريق الصحيح.

• مدرب معروف عاش حالة من القلق، بعد خبر تم نشره يتعلق به وبالفريق الذي يدربه.. قلق المدرب جاء خوفا من مسؤوليه في النادي، وخوفا من اعتقاده بأنه هو من سرب الخبر.. المدرب ذهب للمسؤولين لتبرير موقفه، والقسم بأنه ليس من سرب الخبر الذي يعتبر عاديا ويصب في مصلحته كمدرب ومصلحة الفريق الذي يدربه.

• لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم المحترفون في قبرص والسعودية والامارات وايران وقطر، ينتظر أن يبدؤوا بالمغادرة اليوم، للالتحاق بتدريبات ومباريات فرقهم… لاعبو المنتخب الوطني الذين لم يرتبطوا حتى الآن مع أندية، انتظروا نهاية مباراة الصين تايبية التي اقيمت يوم أمس، لحسم وجهتهم.. لاعبون أمثال طارق خطاب وفراس شلباية ويزن عرب، يستعدون للكشف عن هوية فرقهم المقبلة بعد انتهاء مشاركتهم في التصفيات الآسيوية المزدوجة التي توقفت حتى شهر اذار (مارس) المقبل.

• مدربون ومتابعون لكرة القدم الأردنية، تمنوا أن تشهد الفترة القليلة المقبلة، جلسة تقييم واسعه لمسيرة المنتخبات الوطنية خاصة المنتخب الأول الذي يحتاج لتصحيح المسار، بحثا عن التأهل للدور الحاسم بتصفيات كأس العالم.. المتابعون تمنوا أيضا مناقشة نتائج منتخبي الشباب والناشئين في المشاركات الرسمية الماضية، وتوجيه الدعم الآن نحو المنتخب الأولمبي الذي يستعد للنهائيات الآسيوية، إلى جانب مواصلة دعم المنتخب الأول.